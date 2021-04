Así promociona Univision ‘Si Nos Dejan’, su nueva telenovela estelar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Univision viene con todo este verano y ya promociona su nueva telenovela estelar, “Si Nos Dejan“. La producción se trata de una nueva versión de “Señora Isabel” que en México se adaptó bajo el nombre de “Mirada de Mujer”.

Mayrín Villanueva es la protagonista, mientras que Alexis Ayala es el hombre infiel que engaña a su esposa con una mujer más joven y Marcus Ornellas será el galán del quien se enamora la protagonista.

En el primer preventivo de la serie Univision no revela la fecha de estreno pero promete que será “muy pronto”. Momentos de la historia central se ven mientras las palabras “A veces la vida te maltrata pero también trae lindas sorpresas”, aparecen.

Mayrín dará vida a Alicia Montiel, Alexis Ayala será Sergio Carranza y Marcus Ornellas a Martín Guerra, y juntos darán vida al triángulo amoroso que guía la trama de esta telenovela.

“Si Nos Dejan” cuenta la historia de una mujer que después de toda una vida casada con quien pensaba era el amor de su vida, y creyendo que tenía el matrimonio y la familia perfecta, descubre que su marido le ha sido infiel por años. Alicia, víctima de los engaños y las decepciones de Sergio, toma la difícil decisión de separarse, reconstruir su vida y darle una nueva oportunidad al amor.

“Si Nos Dejan” es una historia escrita por Leonardo Padrón (Rubí y Amar a Muerte), original de Bernardo Romero. La dirección estará a cargo de Luis Manzo (Como Tú No Hay 2) y Carlos Cock (Rubí, Amar a Muerte y El Dragón).

Originalmente sería Eduardo Yáñez que iba a protagonizar el melodrama de Univision pero por problemas de saludo tuvo que abandonar el proyecto.

“Debido a una situación personal que demanda su total atención, Eduardo Yáñez y la producción de ‘Si Nos Dejan’, acordaron que el actor se separa de los trabajos de este nuevo melodrama“, Televisa comunicó sobre la salida de Yáñez.

Los rumores de que habían corrido a Yáñez por problemático no tardaron pero el actor publicó un video en Instagram donde aclaraba la situación.

“Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter adentro (y tenía) que aguantar (con él) los siete meses de grabación, pero no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar esta telenovela a la mitad, prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto“, dijo en su momento.