Boris Johnson: “Haré lo que pueda para que la Superliga no salga adelante”

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue contundente al rechazar la fundación de la nueva competición de fútbol europeo, y se comprometió a “hacer todo lo que pueda” para evitar que el proyecto de la Superliga “sale adelante como está planeado”.

“Vamos a mirar todo lo que podemos hacer con las autoridades del fútbol para asegurarnos de que esto no sale adelante como está planeado”, dijo en declaraciones a los medios Johnson.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021