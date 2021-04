Figo sobre la Superliga: “Es un movimiento codicioso e insensible”

El portugués Luis Figo, exjugador de Sporting Lisboa, Barcelona, Real Madrid e Inter Milán, aseguró que la Superliga es un “movimiento codicioso e insensible” que “significaría un desastre” para las “bases, para el fútbol femenino y para la comunidad futbolística general”.

En sendos mensajes publicados en sus redes sociales, la leyenda del fútbol luso y mundial, ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid en 2002, expresa su rechazo a la competición que pretenden poner en marcha doce de los clubes más poderosos del continente.

“Esta llamada ‘Superliga’ es cualquier cosa menos ‘Super'”, asegura Figo, quien afirma que solamente sirve “a propietarios interesados, que dejaron de preocuparse por sus aficionados hace tiempo, y con total desprecio por el mérito deportivo. Trágico”.

This so called « Superleague » is anything but « Super ». This greedy and callous move would spell disaster for our grassroots, for women’s football, and the wider football community… (1/2)

— Luís Figo (@LuisFigo) April 19, 2021