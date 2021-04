Fitbit lanza Luxe, un monitor de actividad física y bienestar que mide el estrés

Fitbit, una de las marcas pioneras en pulseras de actividad y smartwatches que ahora es propiedad de Google, anunció este lunes en lanzamiento de Fitbit Luxe, su nuevo monitor de fitness y bienestar con pantalla táctil y en color que asegura ayuda a adoptar un enfoque más holístico de a la salud. Como gran novedad, Luxe ayuda a identificar cambios causados por estrés o fatiga.

Fitbit Luxe recoge información de de la actividad y el sueño de forma automática, y da la información en una pantalla en la pulsera y también en un panel de métricas más completo en la aplicación de Fitbit. Al comprar Luxe por un precio de $149.95 dólares, se incluyen 6 meses de Fitbit Premium (un valor de $59.94), que da soporte adicional y análisis más detallado de los datos. La duración de la batería alcanza hasta cinco días.

Con un diseño sin botones, Luxe es la pulsera de actividad de pantalla táctil más delgada de Fitbit hasta la fecha, con nuevas opciones de reloj en la pantalla a color.

It’s as stylish as it is smart—introducing #FitbitLuxe, our most fashion-forward tracker yet with all the health & fitness essentials you need. Highlights below 👇 https://t.co/Aqg87KtqbL pic.twitter.com/erywKGuDRW

