¿Cuál es su secreto? Andy Ruiz luce ante los medios su nueva imagen

Andy Ruiz está listo para volver al cuadrilátero en la mejor forma posible. El excampeón de los pesos pesados tiene un año preparándose exhaustivamente de la mano de Eddy Reynoso y el Team Canelo. Su intención es tener un óptimo estado de forma para su próxima pelea.

Photos: Andy Ruiz Looking Very Slim, Grinds For Arreola Clash

El boxeador mexicano concedió una entrevista para Fighthype en el que aseguró estar en uno de sus mejores momentos y reveló cuánto peso a perdido de cara a el combate contra Chris Arreola. Al comenzar los trabajos de entrenamientos con Eddy Reynoso, Ruiz pesaba 300 libras (136 Kilogramos). “Ahora mismo seguro que tengo 257 libras (116 kilogramos). Ayer comí unos tacos así que estoy bien. Aún nos quedan dos semanas, mi meta de peso es estar en 255 libras (115 kilogramos)”.

Andy Ruiz Jr has told reporters he's currently weighing 257lbs, two weeks out from his return against Chris Arreola.

He weighed 268lbs for the first Anthony Joshua fight and 283lbs for the rematch.

PBC/FOX showed this image comparison during their broadcast last night.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 18, 2021