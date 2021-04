El presidente de la FIFA le envía una advertencia a los clubes que deseen participar en la Superliga

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se unió a la fiesta de declaraciones con relación a la Superliga de Europa. El máximo mandatario de esta entidad apoyó fielmente a la UEFA y al fútbol europeo y marcó su postura en contra a la realización de este torneo.

En el marco del Congreso de la UEFA, celebrado en Suiza, Infantino marcó su postura en contra de la Superliga. “Déjenme ser extremadamente claro. La FIFA está construida sobre los verdaderos valores del deporte. La FIFA está claramente en contra de la Superliga. La UEFA y el futbol europeo tienen todo mi apoyo”, sentenció Gianni.

"Either you're in or you're out. You cannot be half in or half out."

FIFA president Gianni Infantino has voiced his disapproval of the European Super League and says the clubs involved "must live with the consequences of their choice".

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021