¡Inició la polémica! Saunders sospecha que su pelea contra Canelo puede estar arreglada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Falta cada vez menos para presenciar una de las peleas más importantes del año. Saúl ‘Canelo’ Álvarez se medirá el próximo 8 de mayo a Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. A menos de un mes de que se de inicio al combate, el peleador de Reino Unido ha comenzado a calentar la contienda con sus declaraciones. Saunders considera que se han cambiado muchos de los acuerdos preestablecidos y sospecha que la pelea puede estar arreglada.

BOMBA… Saunders se queja que no le cumplieron con el contrato y dice que la pelea "ya está arreglada" #CaneloSaunders 🔥👇 https://t.co/wivTKyETiD — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) April 19, 2021

El Canelo prevé ganar cuatro cinturones de las 168 libras, en este sentido, se ha establecido que el próximo rival del mexicano sería el campeón de la FIB, Caleb Plant. Bajo estas circunstancias Saunders comenta la posibilidad de que su pelea puede estar arreglada.

“Cuando la gente hace otros planes antes de que este plan se concrete, se debe a ciertas cosas (…) tal vez la pelea ya esté arreglada. Es un escándalo si ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos. Sabemos qué hay mucha corrupción en el boxeo”, expresó Saunders en una entrevista para YouTube iFL TV.

El peleador británico también mostró su descontento al ser cambiado el acuerdo inicial con respecto a los jueces. Según comenta Superb, estaba estipulado tener un juez mexicano, uno británico y uno estadounidense, parámetro que no será cumplido.

“Firmé este acuerdo basado en que habría un juez inglés, otro estadounidense y uno mexicano. Ahora cuando llego me doy cuenta de que no ha ningún juez inglés, ni algún oficial inglés permitido. No he llegado aún al fondo de este asunto, pero quiero que alguien me explique (…) Seamos justos. He estado callado, pero no estoy ciego”, sentenció el británico.

Sin embargo, ante las sospechas y los cambios repentinos con relación a los acuerdos iniciales, Saunders se muestra confiando ante la contienda y se siente seguro de sus habilidades. El boxeador de 31 años de edad se siente en la capacidad de ganarle a Canelo.

Si Saunders sigue calentando la pelea, Canelo se lo va a cobrar… 🗣️🔥🥊 ⏯️VIDEO: https://t.co/3kOQdHHvTv — MedioTiempo (@mediotiempo) April 20, 2021

“He hecho todo lo que estaba a mi alcance para estar en mi mejor forma y vencer a este peleador. La presión y los fanáticos están para que sea una gran pelea. Dejaré que todo el mundo vea lo que puedo hacer (…) cundo llegue la noche de la pelea, veremos que tan bueno soy y donde estoy”, sentenció Saunders.

Pelea a casa llena

Texas es una de las entidades de Estados Unidos que ha aligerado considerablemente sus medidas de prevención contra el Covid-19. En este sentido se espera que asistan 70,000 espectadores a este combate, así lo aseguro Eddie Hearn, hace un mes.