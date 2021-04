Muere una mujer mientras hacía paracaidismo en un centro en el que han fallecido 22 personas desde 1981

Una paracaidista murió este fin de semana después de un accidente en un centro de paracaidismo del condado de San Joaquín que suma 22 accidentes mortales desde que abrió sus puertas en 1981. Nueve de esos fallecimientos han tenido lugar en los últimos cinco años, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El coronel del condado de San Joaquín identificó a la fallecida como Sabrina Call, una mujer de 57 años de Watsonville. La persona que saltó con ella fue la que llamó a la oficina del Sheriff para comunicarle que el paracaídas de la víctima se había enredado.

Call era una paracaidista con experiencia y la persona que había empacado su paracaídas (y junto a la que saltó) no pertenecía a la empresa, según dijo el propietario de Skydive Lodi Parachute Center, Bill Dause.

“Estamos tristes, pero es como un accidente automovilístico o cualquier otra cosa. Tienes que continuar“, dijo el lunes Dause a KCRA. En marzo, Dause estuvo obligado a pagar $40 millones de dólares en marzo en relación a una muerte anterior que ocurrió también en su centro hace cinco años.

