Canelo no tiene dudas de la pelea vs. Saunders: “Voy a ganar”

Cada día que pasa aumentan las expectativas de la pelea entre Saúl “Canelo Álvarez en contra del británico Billi Joe Saunders el próximo 8 de mayo en Arlington, Texas.

La batalla tendrá en disputa la unificación de títulos supermedianos. El mexicano expondrá sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial mientras que Saunders su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo.

Este miércoles se estrenó la conferencia de prensa virtual entre Saunders y Canelo, en donde el mexicano no titubeó al responder que sería el vencedor de la justa.

