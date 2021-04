Cómo ahorrar tiempo y dinero al comprar alimentos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A medida que la pandemia disminuye en varios estados, y aumentan las vacunas, los supermercados están preparando promociones y productos para atraer a los consumidores a los pasillos.

Target acaba de presentar “Favorite Day”, una marca propia de productos de panadería, postres congelados y bebidas a precios competitivos.

Hy-Vee, con sede en el Medio Oeste, espera abrir algunos salones de uñas en las tiendas.

Whole Foods ahora permite que los clientes prueben el maquillaje virtualmente, a través de una exhibición en la tienda.

Y los principales supermercados, incluidos Albertsons, Kroger, Publix y Walmart, ofrecen la máxima atracción de la primavera de 2021: las vacunas contra la COVID-19.

Lo que no es tan atractivo: los precios altos de algunos productos básicos.

Durante los primeros 3 meses de 2021, los precios de la carne y los mariscos fueron un 8.34% más altos que en el primer trimestre de 2020, según Basket, una aplicación de comparación de precios de comestibles y una empresa de análisis de compras.

Los productos frescos aumentaron un poco más del 8%. Y esos preciosos productos básicos de las primeras etapas de la pandemia (toallas de papel y papel higiénico) incluso están más de un 5% más caros que el año pasado en esta época.

Pero también hay gangas. Los precios de los frijoles secos, por ejemplo, apenas variaron. Lo mismo ocurre con las frutas y verduras congeladas, que pueden ser igual de sanas que las frescas. Los precios de los suministros de limpieza han bajado un poco desde 2020.

Y en verano, es probable que los supermercados promocionen en gran medida sus propias marcas privadas o las marcas de la tienda, lo que podría generar guerras de precios con las marcas conocidas, dice Burt Flickinger III, director general de Strategic Resource Group, una empresa de consultoría minorista con sede en Nueva York.

“Para protegerse de los precios más altos durante la pandemia, muchos consumidores cambiaron a productos de marca privada y descubrieron que eran de igual o de mayor calidad”, dice.

Por eso, Flickinger cree que habrá gangas en cereales calientes y listos para comer, verduras refrigeradas y congeladas, café, jugos no perecederos, mariscos enlatados y condimentos, como kétchup, salsas, mostaza y mayonesa.

Encontrar tácticas que funcionen

Entonces, ya sea que finalmente te estés aventurando en los pasillos de la tienda de comestibles, que nunca hayas dejado de comprar en la tienda o que hayas agregado la entrega a domicilio y las entregas en la acera a tu forma de comprar, siempre es aconsejable economizar.

Durante el año pasado, les pedimos, ocasionalmente, a los expertos y a los seguidores de Facebook de CR (compradores inteligentes en el terreno) consejos y trucos que les hayan funcionado para ahorrar tiempo y dinero.

Elige algunas de estas tácticas y pruébalas en las próximas semanas para ahorrar dinero en la factura.

1. Planificar, planificar, planificar. Planificar bien para minimizar tus viajes a la tienda puede mantenerte más seguro, ahorrarte tiempo y reducir tus compras impulsivas. Linda Test de Mena, Arkansas, dice que planifica las comidas hasta el punto de que ahora compra cada 3 semanas, en lugar de 2 veces por semana, como lo hacía en el pasado. Entre sus tácticas está la de consumir frutas y verduras frescas en el orden en que se echen a perder. “Las ensaladas y las espinacas son lo primero”, dice. “Las zanahorias o los nabos son los últimos.”

2. Utiliza aplicaciones de descuentos. Dos que nos gustan son Ibotta y Flipp. Ambas coordinan las tarjetas de lealtad de tu tienda con los descuentos y cupones actuales. Con Flipp, escaneas la aplicación al finalizar la compra para aplicar los ahorros en el punto de venta. Con Ibotta, seleccionas reembolsos en la aplicación y le tomas una foto a tus recibos para importar ahorros, después de la compra, a una cuenta de Ibotta. Los ahorros se transfieren a una aplicación de pago, como PayPal, o una tarjeta de regalo. Además, algunos programas de lealtad de las tiendas, en particular los de Safeway y Stop & Shop, también te permiten generar recompensas para las compras de gasolina en las estaciones de servicio afiliadas.

3. Usa la calculadora del teléfono. Las calcomanías del precio unitario que están en los estantes, debajo de cada producto pueden ayudarte a comparar mejor los precios de artículos similares. Pero si la tienda no tiene las calcomanías, usa la calculadora de tu teléfono inteligente. Divide el precio por la cantidad de unidades que trae cada paquete de lo que vayas a comparar.

Si, por ejemplo, el precio de un refresco es por onza líquida y el del otro es por litro, pregúntale a Google cuántas onzas hay en un litro y haz la conversión. A menudo, puedes hacer el mismo cálculo desde casa al verificar las ofertas de una tienda en línea, lo que te permite ahorrar tiempo en los pasillos. (Solo 9 estados exigen etiquetas adhesivas de precio unitario en los estantes; Consumer Reports insta a los supermercados de todos los estados a que las utilicen).

4. Opta por las marcas de la tienda. El costo de los alimentos y bebidas de la marca de la tienda es, al menos, entre un 20% y un 25% más bajo que el costo de las marcas del mismo producto, dice Flickinger. (Cuando se encuestó a los miembros de CR sobre tiendas de comestibles y los supermercados que más les gustaron, 3 supermercados obtuvieron las mejores calificaciones por las marcas de sus tiendas: Costco y Trader Joe’s, nombres reconocidos en todo el país, y Central Market, que tiene su sede en San Antonio y es una subsidiaria de la cadena de supermercados H-E-B de propiedad privada). A menudo, las marcas de la tienda se encuentran en los estantes justo a la derecha o a la izquierda de los artículos de marca del mismo tipo.

5. Utiliza una tarjeta de crédito con devolución de efectivo. La mayoría de las tarjetas de devolución de efectivo han eliminado las bonificaciones de devolución de efectivo para las compras de comestibles que comenzaron durante la pandemia, informa Ted Rossman, analista senior de la industria en CreditCards.com. Pero algunas tarjetas, como Chase Sapphire Reserve y Citi Prestige, ofrecen programas que vinculan las compras de comestibles con créditos para viajes.

Para los nuevos titulares de tarjetas, la tarjeta American Express Blue Cash Preferred ofrece un 6% de reembolso en efectivo en los primeros $6000 en comestibles cada año y en ciertas suscripciones de transmisión, un 3% en estaciones de servicio y tránsito elegibles y un 1% en otras compras. La tarjeta también ofrece actualmente un crédito de $300 en el estado de cuenta si gastas $3,000 en los primeros 6 meses. (En el primer año, no tiene tarifa anual; después de eso, es de $95).

La tarjeta American Express Platinum tiene una mejor oferta para los grandes gastadores con un crédito excelente: 10 veces los puntos en compras de gasolina y comestibles en los primeros 6 meses. También obtendrás 75,000 puntos adicionales si gastas $5,000 en los primeros 6 meses.

Ten en cuenta que es posible que necesites un puntaje de crédito de 740 o más para calificar para estas tarjetas, señala Rossman. Las tasas de interés de estas tarjetas suelen estar por encima del 15%, por lo que es mejor usarlas solo si pagas tu saldo todos los meses.

6. Compra en momentos tranquilos. Busca una ubicación específica de una tienda en Google y podrás ver un cuadro llamado “Planifica tu visita” en el perfil de la empresa que establece los horarios más concurridos y con mayor demora para cada día de la semana para que puedas ver exactamente cuándo habrá menos gente en la tienda. Si tu horario es flexible, compra alrededor de las 10 a. m. del jueves, después de que termine el horario de la tercera edad, dice Keith Fix, director ejecutivo de Retail Aware, una empresa de análisis que rastrea el comportamiento del consumidor en la tienda y tiene su sede en Omaha, Nebraska. Otro buen horario son las 10 a. m. los miércoles. Los fines de semana son los días más concurridos.

7. Revisa y compara los volantes de la tienda con anticipación. Puedes encontrar la mayoría de los volantes en línea. Ver los anuncios con anticipación te permite hacer comparaciones de precios para que puedas planificar dónde comprar con anticipación.

8. Adopta el uso de cupones. La aplicación de una tienda de comestibles puede permitirte acceder automáticamente a cupones electrónicos y precios de oferta. Y a pesar de las preocupaciones iniciales sobre la propagación de COVID-19 en la superficie de los cupones de papel de los fabricantes, la mayoría de los supermercados ahora los aceptan. (En las investigaciones actuales, se demuestra que la COVID-19 se propaga principalmente a través del aire).

Las tiendas pueden duplicar o incluso triplicar el valor de los cupones de los fabricantes al momento de pagar. Algunos minoristas lo ofrecen todos los días o semanas; otros, con menos regularidad. En el noreste, Stop & Shop duplica los cupones de papel de los fabricantes todos los días. Bi-Lo, en Georgia, North Carolina y South Carolina, duplica los cupones con un valor de 60 centavos o menos todos los días, a menos que se indique lo contrario en la tienda individual. (En ambas cadenas, se aplican otras restricciones).

9. Haz un inventario de la despensa. Una familia de 4 personas podría perder al menos $1,500 por año en alimentos desperdiciados, dice el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Echa un vistazo al centro de la organización SaveTheFood para obtener numerosos consejos y herramientas sobre cómo reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero. Además, puedes usar FoodKeeper, la aplicación gratuita del Departamento de Agricultura para obtener guías sobre cómo almacenar alimentos.

10. Obtén descuentos para personas mayores. Varias cadenas, incluidas Bi-Lo, Harris Teeter y Hy-Vee, ofrecen descuentos del 5%, ya sea en días específicos o cuando presentas una tarjeta de identificación especial de la tienda. Los descuentos de Fred Meyer y New Seasons Market son del 10%. En algunos casos, alcanza con tener tan solo 55 años para calificar; en otros casos, deberás tener al menos 60 años. El descuento puede estar disponible solo en ciertos días o en artículos seleccionados.

11. Compra en grandes cantidades. Cuando hay una oferta de 10 latas de tu sopa favorita por $10, es aconsejable surtirse. Y los paquetes más grandes suelen tener un precio unitario más bajo. En particular, WinCo Foods, con sede en Boise, Idaho, ha reabierto sus famosos barriles y contenedores a granel de bajo costo de frutas secas, pasta, especias, bocadillos, legumbres, nueces, dulces y otros artículos; la tienda los había cerrado antes en la pandemia debido a cuestiones de salud.

Cuando compres a granel, considera donar una porción a una despensa de alimentos local (aunque prefieren dinero en efectivo porque obtienen mayores descuentos); la pandemia ha aumentado las necesidades de estas organizaciones.

12. Haz trueque y comparte. Si compras al por mayor o te encuentras con más cantidad de algunos de los artículos que necesitas, considera intercambiarlos con vecinos y amigos. Annette Economides de Scottsdale, Arizona, quien, con su esposo, Steve, dirige el sitio web MoneySmartFamily, dice que intercambió los cítricos que crecen en su propiedad por alimentos de personas que conoció en un grupo local de jardinería de Facebook. Durante la pandemia, por ejemplo, recibió un cartón de huevos, que habían sido difíciles de conseguir, a cambio de naranjas y romero que crecen en su propiedad. “Fue un gran negocio para mí”, dice.

13. Haz un seguimiento de los precios. Durante algunas semanas, registra los precios de los artículos que más compras cuando te abasteces de alimentos. Podrás encontrar los mejores precios para productos específicos y podrás abastecerte cuando ocurra una verdadera caída de precios. El seguimiento de precios también te ayuda a ver cuándo una venta de “10 paquetes por $10” es una oferta verdadera y no solo un anzuelo.

14. Haz los cálculos sobre las membresías anuales de entrega de comestibles. Si quieres utilizar la entrega de comestibles de forma regular, calcula el valor de una membresía anual antes de inscribirte. Por ejemplo, Instacart Express cuesta $99 por año; no pagas ninguna tarifa de envío adicional si tus pedidos cuestan $35 o más. Las tarifas mínimas por pedido son de $3.99 fuera de Instacart Express, por lo que se compensará la cuota anual después de 25 pedidos. (En un año de uso, eso significa que realizas un pedido cada dos semanas).

Otra opción es evitar la entrega e ir a recoger afuera de la tienda, que generalmente es gratuito, aunque es habitual darle una propina a la persona que te carga el carro. Si bien la tarifa de entrega anual de Walmart es de $98 después de una prueba gratuita de 15 días, la recolección es gratuita y los empleados no aceptan propinas.

15. Compra en las tiendas. Las tiendas de conveniencia, las farmacias e incluso los minimercados de las estaciones de servicio tienen una variedad cada vez mayor de alimentos frescos desde que comenzó la pandemia, y algunos productos tradicionales tienen mejores precios que las tiendas de comestibles, como la leche y los huevos, dice Heidi Chapnick, propietaria y directora ejecutiva de Channalysis, una empresa de consultoría de atención médica y de comestibles minoristas con sede en Mamaroneck, Nueva York. Pero presta atención a las fechas de vencimiento, agregó.

“Debido a que algunas de estas empresas son nuevas en la venta de tantos tipos diferentes de alimentos frescos, sus empleados pueden tener menos experiencia y capacitación en el manejo de productos frescos en refrigeración”, dice Chapnick.

Los alimentos que pasaron la fecha de vencimiento se pueden vender de todas formas, siempre y cuando sean “saludables y aptos para el consumo”, y no peligrosos para los consumidores, según la FDA. Por lo tanto, lo mejor es verificar si algo que estás comprando ya caducó.

16. Busca productos “tal como están”. Los plátanos demasiado maduros que encontrarás con descuento podrían ser perfectos para el pan de plátano casero. Busca dónde tienen las tiendas sus secciones de liquidación, dice Economides.

17. Cultiva tus plantas. Yvette Beltran-Southwell, que vive al norte de Dallas, dice que su familia cultiva romero, tomillo inglés, dos tipos de orégano, salvia, perejil italiano, albahaca y muchas otras hierbas para economizar y reducir el desperdicio de alimentos. “Tengo un jardín, pero incluso cuando estábamos en una casa adosada con espacio limitado, cultivaba hierbas afuera en contenedores”, dice ella. Las plantas cosechadas en casa también duran más que los racimos comprados en la tienda y refrigerados, dice ella. Y, por supuesto, se regeneran durante la temporada de crecimiento.

18. Sé creativo con las recetas. Los seguidores de CR en Facebook tienen muchas ideas para hacer que su dinero para comestibles rinda más, especialmente con respecto a la carne. “Elegimos recetas que tengan más vegetales, con carne como guarnición”, dice Beltran-Southwell. “A veces comemos los desayunos en la cena porque es divertido y más barato”.

La familia de Linda Test complementa las porciones de carne con lentejas y frijoles, y come platillos vegetarianos dos veces por semana. Y dado que los precios de los frijoles secos se mantienen estables, son una buena opción para preparar comidas saludables y económicas.

“Los frijoles y otras legumbres tienen muchos beneficios para la salud, son económicos y son una excelente fuente alternativa de proteínas”, dice la nutricionista Amy Keating, dietista registrada que supervisa las pruebas de alimentos de Consumer Reports. Consulta otras ideas para encontrar alternativas con carne y sin esta.

19. Utiliza correctamente el congelador. Congelar grandes cantidades de comida de temporada y de oferta hace que una familia de 4 personas ahorre un promedio $2,000 por año, dice Annette Economides. “¿Por qué vas a pagar $4 la libra de arándanos en invierno cuando puedes descongelar los que compraste en verano por 99 centavos?” pregunta. La familia Economides incluso congelan la leche y el queso. Cada 30 a 60 días, revisan el congelador y crean menús con los alimentos que tienen.

Incluso si solo compras frutas y verduras congeladas, estás siendo amable con tu bolsillo y con tu salud. Esos productos tienen el mismo precio que el año pasado, según los datos de Basket. Y son saludable y frescos.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.