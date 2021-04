Concacaf también se opuso a la Superliga Europea

Victor Montagliani, vicepresidente de FIFA y presidente de la CONCACAF, se opuso rotundamente a la creación de la Superliga Europea. Todo ha cambiado desde el anuncio realizado este domingo, al punto de que el proyecto mencionado está prácticamente muerto. Durante el torbellino de opiniones en contra realizadas este martes estuvo la del mandamás de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

“Apoyo totalmente a FIFA y a UEFA, y me opongo a la creación de cualquier “Superliga”, que sería un ataque a las actuales instituciones del fútbol. Como interesados (en el fútbol) tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para hacer crecer al fútbol, y debemos respetar las estructuras de gobierno del mismo“, escribió en su cuenta de Twitter.

I fully support FIFA and UEFA and oppose the creation of any “super league” which is a breakaway from the current football institutions. As stakeholders we have a responsibility to work together to grow the game and to respect the governance structures of football. https://t.co/byrgI4WEMC

