¡Escándalo! Jugadores del Schalke04 fueron agredidos por sus mismos fanáticos tras decender

El Schalke04 perdió ante Arminia Bielefeld y perdió todas las posibilidades de permanecer en la primera división de la Bundesliga. La derrota sacó lo peor de sus fanáticos, que terminaron agrediendo a los jugadores y provocando disturbios en las calles.

Luego de la media noche un centenar de hinchas esperaron al equipo a las afueras del estadio para insultar y tacar directamente a los jugadores, en repudio la situación del equipo, que se mantuvo en primera división desde 1991.

A través de redes sociales se publicaron videos del lamentable hecho, donde se aprecian a los jugadores corriendo ante la arremetida de la fanaticada.

Se conoció que por el ataque ningún jugador resultó lastimado. Sin embargo, el club publicó un comunicado rechazando la acción.

“Se cruzaron límites que son innegociables para el Schalke 04. A pesar de toda frustración y rabia como consecuencia del descenso a la Bundesliga 2, el club jamás aceptará que se ponga en peligro la integridad física de sus jugadores y empleados”, sentenciaron.

There was an exchange between the team and some groups of fans in the early hours of this morning. Some individuals overstepped boundaries that are non-negotiable for Schalke 04.#S04

— FC Schalke 04 (@s04_en) April 21, 2021