Paolo Maldini pide perdón a los fanáticos del Milan

Paolo Maldini, director del área deportiva del Milan, pidió “perdón a los aficionados que se sintieron traicionados” por la fallida creación de la Superliga de fútbol, que tenía al conjunto milanés entre los socios fundadores, y destacó que él nunca estuvo “involucrado en las charlas” previas a su lanzamiento.

Paolo Maldini to Sky: “I’m the director of AC Milan and I didn’t know anything about the #SuperLeague project. I want to say sorry to the fans again. There was confusion. Sport is about dreams and meritocracy: we have to take this as a lesson”. 🔴 #ACMilan

