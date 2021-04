Una niña afroamericana que pidió ayuda fue muerta a tiros por la policía en Ohio

Una adolescente negra de 16 años fue asesinada a tiros por un oficial blanco afuera de su casa, después de que llamó a la policía para pedir ayuda el martes por la tarde, según su familia, en Columbus, Ohio.

La niña ha sido identificada como Ma’Khia Bryant por su tía, Hazel Bryant, reportó The Columbus Dispatch.

Bryant supuestamente llamó a los oficiales alrededor de las 4:30 p.m. hora local, cuando un grupo de “niños mayores” la amenazó con agredirla, dijo su tía al reportero de Ohio Statehouse News Bureau, Andy Chow. Ella no dio más detalles sobre la naturaleza de la amenaza.

El Departamento de Policía de Columbus no pudo decir el martes si Bryant fue quien llamó para pedir ayuda antes de que le dispararan, reportó NPR.

Bryant fue llevada a un hospital local en estado crítico donde murió más tarde.

#BREAKING UPDATE: Police say one person has died after being shot by an officer on Legion Lane in southeast Columbus. https://t.co/cK9QxW6AnK #10TV — 10TV (@10TV) April 20, 2021

En una conferencia de prensa el martes por la noche, el Departamento de Policía de Columbus publicó una versión editada del video de la cámara corporal que usó el oficial que disparó a Bryant. La policía aún no ha hecho público el nombre de ese oficial.

El video de la cámara corporal del policía que tiene imágenes violentas, puede verse aquí. Se recomienda la discreción del espectador.

Las imágenes revelan una pelea antes de los disparos

El jefe interino de la policía de Columbus Michael Woods dijo que el despacho de emergencia recibió una llamada aproximadamente a las 4:30 p.m. Una persona que llamó dijo que otras niñas estaban en la casa tratando de “apuñalarla y ponerle las manos encima”, dijo Woods. Los agentes de policía fueron enviados cuatro minutos después de que terminó la llamada y llegaron a la casa a las 4:44 p.m.

La policía de Columbus mostró el video por segunda vez en cámara lenta durante la conferencia de prensa del martes por la noche. Woods dijo que el video muestra a Bryant sosteniendo un cuchillo mientras empuja a dos niñas en la escena. Dijo que la policía creyó que ella está intentando apuñalar a las dos niñas durante la pelea.

No está claro, según las imágenes, en qué momento Bryant agarra el cuchillo.

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, calificó los eventos del martes por la tarde como un “día trágico”.

Ginther dijo: “Sabemos, basándonos en estas imágenes, que el oficial tomó medidas para proteger a otra niña en nuestra comunidad. Pero una familia está de duelo esta noche”.

This afternoon a young woman tragically lost her life. We do not know all of the details. There is body-worn camera footage of the incident. We are working to review it as soon as possible. BCI is on the scene conducting an independent investigation . . . — Mayor Andrew Ginther (@MayorGinther) April 20, 2021

Las imágenes de la cámara corporal muestran al oficial que respondió saliendo de su patrulla mientras se ve una conmoción en la entrada de una casa.

Cuando se acerca a un grupo de personas que están de pie y gritando en el camino de entrada, pregunta: “¿Qué está pasando?” Segundos después, Bryant y otra chica comienzan a pelear frente al oficial.

Se puede ver a Bryant empujando a la niña al suelo. Luego se acerca a una segunda niña y la arroja contra un automóvil estacionado en la entrada. El oficial grita: “¡Abajo!” tres veces, saca su arma y dispara en dirección a Bryant al menos cuatro veces y ella cae al suelo.

Cuando el oficial se acerca a ella, se puede ver un cuchillo cerca.

Un hombre parado a un lado del camino de entrada le grita al oficial: “¡Es solo una niña!”

Luego, el oficial le dice a otros dos policías en la escena que Bryant tenía un cuchillo y que estaba “atacando” a la segunda chica.

Woods dijo que los oficiales llamaron a un médico de inmediato y comenzaron la reanimación cardiopulmonar a Bryant. El video termina cuando los oficiales en la escena comenzaron a tratar a la joven.

“Este es un incidente trágico para todos los involucrados, pero especialmente para la familia de la mujer”, dijo el jefe de policía Woods.

El oficial ha sido sacado de las calles, informó Woods, y la Oficina de Investigación Criminal del estado está llevando a cabo una investigación.

Todavía falta información

Woods advirtió que el tiroteo es muy reciente y “todavía estamos recopilando información”.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que se buscó compartir las imágenes de la cámara del cuerpo horas después del tiroteo por “transparencia”. Pero notaron que las imágenes que se compartieron con los medios habían sido editadas y estaban incompletas.

La madre de Bryant describió a su hija como “una estudiante del cuadro de honor y una niña dulce”, informó WBNS.

The girl's mother told @10TV her daughter's name was Ma’Khia Bryant. Her aunt told us she was 15, but her mom says she was 16. She told @LaceyCrisp Ma'Khia was an honor roll student and a sweet child. Police shot and killed her on Legion Lane at 4:30 p.m. today. pic.twitter.com/qL4zh6uFyG — Angela Reighard (@AngelaReighard) April 21, 2021

El tiroteo policial en el cual resultó muerta Ma’Khia Bryant en Columbus, ocurrió el mismo día en que se leyó el veredicto que condena al ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin por asesinato, por la muerte de George Floyd.