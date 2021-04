Agenda de eventos: diversión para todos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Caminata por el mundo

Este Día de la Tierra, la Greater Los Angeles Zoo Association hará su primera recaudación de fondos dedicada al bienestar bajo el tema Walk for the Wild. Lo que se reúna será para apoyar el Los Angeles Zoo y su trabajo en favor de la conservación de las especies. A partir de hoy y hasta el Día de las especies en riesgo, que es el 21 de mayo, los participantes harán una caminata virtual “alrededor del mundo” para explorar el impacto de la conservación global del zoológico de Los Angeles y para aprender sobre los esfuerzos para salvar las especies en peligro.

Los participantes en la caminata recibirán premios durante el recorrido, que serán distintivos digitales con el tema del bienestar, contenido exclusivo y reconocimientos basados en el nivel de recaudación de los fondos. Se puede participar solo o en equipo. Las ganancias serán destinadas al zoológico y a la Greater Los Angeles Zoo Association, la organización sin fines de lucro que apoya al zoológico y que juega un rol vital en hacer posible el trabajo de conservación. Dependiendo del nivel de participación, quienes se inscriban en el evento recibirán desde una camiseta conmemorativa hasta una medalla. Registro $45 a $65. Informes lazoo.org/walkforthewild.

Fiesta en el acuario

El Aquarium of the Pacific de Long Beach, California, celebrará el Día de la Tierra con un evento en el que esta institución invita a tomar parte en la conservación del océano. Lanzará un concurso de poesía, un festival virtual y ofrecerá ideas para involucrarse en el cuidado del océano.

Los participantes podrán aprender lo que pueden hacer para proteger el planeta en esta edición 21 de la Virtual Earth Day Celebration. Habrá aproximaciones con animales del acuario que podrán verse desde casa. También será posible explorar el planeta a través de la poesía –con un concurso que este año se titula Celebrating our Ocean Planet–, aprender ideas para proteger el medio ambiente y escuchar acerca del trabajo que hace el acuario para cuidar a los animales y al medio ambiente. Pueden participar personas de todas las edades en la celebración. Se presentará a los tres finalistas del concurso de poesía. Sábado 10 am a 3 pm, hora del Pacífico. Gratis. No es necesario hacer reservación. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Show familiar

Mister G es un cantautor que ha ganado el Latin Grammy y que además es activista y educador. Este Día de la Tierra presentará un concierto virtual bilingüe para toda la familia que tendrá como énfasis en la educación ecológica. Se transmitirá en vivo desde el teatro de la Academy of Music, de Northampton, Massachussets.

La presentación de Mister G, a quien se considera una estrella de rock bilingüe, abarcará música, cultura, invitados especiales –que participarán desde distintas partes del mundo– y un buen rato de bailoteo y aplausos. El cantante, que recibió su nombre artístico de sus jóvenes compañeros cuando cursaba la maestría en educación, suele realizar shows dinámicos, interactivos que tienen como fin desaparecer las fronteras y fomentar las conexiones entre las culturas. Su más reciente álbum, “Children of the World” unió a músicos de todos los continentes y de catorce países, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Rumania, Irán, Liberia, Senegal, Vietnam, Guatemala, Bangladesh, Mexico, Francia, Jamaica y Estados Unidos. Hoy, 7 pm, hora del Este. Boletos gratis, o se puede hacer una donación de $10. Informes (413) 584-9032 y aomtheatre.com.

Kali Uchis en concierto

La cantante Kali Uchis, ganadora del Grammy, será la anfitriona del show Sin miedo: La experiencia, un concierto inmersivo virtual en el que esta intérprete cantará los éxitos de su disco “Sin miedo (del amor y otros demonios)”. Esta será la primera vez que la cantautora ofrezca un concierto desde el lanzamiento del álbum; cantará, entre otras, las canciones “Telepatía” y “Te pongo mal”. Hoy 9 pm, hora del Pacífico. Gratis en el canal de YouTube de Kali Uchis. No es necesario hacer reservación para participar. Informes cocktailcourier.com/cocktail/por-vida.

Jazz en el Soraya

“Fandango at the Wall—The Shape Shifter Sessions” es un filme que presenta un concierto con el premiado Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Orchestra; fue grabado en el Brooklyn Shapeshifter Lab especialmente producido para el teatro Soraya de Los Angeles. Se presentará por primera vez este viernes con una entrevista en vivo con O’Farril, exclusivamente para los miembros del Soraya en la plataforma en línea como parte de la serie Together Apart: Behind the Screens. El pianista tendrá como invitados a Mandy González, The Villalobos Brothers y a los músicos de Son Jarocho.

Arturo O’Farrill, pianista, compositor y educador, nació en México y creció en la ciudad de Nueva York. Recibió su educación en la Manhattan School of Music y en el Aaron Copland School of Music en el Queens College. Su carrera profesional comenzó con la Carla Bley Band y continuó como solista con una gran cantidad de artistas, entre ellos Dizzy Gillespie, Lester Bowie, Wynton Marsalis y Harry Belafonte. Como parte del filme participan lo músicos que realizaron un fandango en el 2018 en la frontera entre Tijuana y San Diego. Es la primera vez que estos artistas se reúnen desde aquel evento. A partir del miércoles a las 7 pm, hora del Este. Boletos $20. Informes thesoraya.org/fandango.