Nick Carter de los Backstreet Boys enciende las alarmas al pedir oraciones por la salud de su esposa y bebé

Nick Carter uno de los famosos integrantes de una de las “boy bands” más exitosas de los noventas Backstreet Boys, ha dejado a sus seguidores en estado de alerta luego de compartir una dolorosa imagen en su cuenta de instagram.

Carter quien saltara a la fama por ser miembro integrante de una de las más influyentes agrupaciones juveniles de los Estados Unidos, publicó una foto desde el hospital visiblemente afectado y pidiendo oraciones por el estado de salud de su esposa Lauren Kitts y su recién nacido tercer hijo.

Se le puede ver con una mano en la cabeza con los ojos cerrados, vistiendo un traje de proteccion medico y su anillo de casado, dejando claro que su mujer e hijo estaban en peligro.

“Si, soy un creyente. Le pido a Dios que nos dé fuerzas para proteger a mamá y bebé“, expresó bajo el post.

Todo indica que Lauren pudo haber sufrido complicaciones al momento de dar a luz a su tercer hijo con el cantante, por lo que han pedido a los fans apoyen con una cadena de oración.

Hace apenas unos meses que anunciaba el embarazo con un bello video del sonograma del bebé que se unirá para ser parte de su bonita familia, que aunque reveló les tomó por sorpresa se sentían bendecidos de que su familia creciera. La pareja tiene ya dos hijos que Odin de 5 años y Saoirse de tan solo 1 año.

Hace algunos años después del nacimiento de su primer hijo la pareja habría pasado por un difícil momento cuando su esposa estando embarazada, sufrió un aborto espontáneo, perdiendo al bebé. Pero pasado un tiempo lo volvieron a intentar y nació su pequeña hija.

Horas después de que revelara el estado crítico de salud de su esposa y de su hijo, ha sido el mismo Carter que tomó sus redes de Twitter y ha anunciado que aunque el bebé tuvo algunas complicaciones, oficialmente anunciaba su arribo y que pasada la primer noche ya hubo algunas mejoras en el estado de salud.

“Nos enorgullece anunciar que nuestro bebé oficialmente ha llegado. Como padres sabemos, que algunas veces las cosas no salen como se planean. Hemos estado experimentando unas complicaciones menores pero las cosas empiezan a estar un poco mejor luego de la primer noche“, escribió.

