Patrulla Fronteriza detiene a 320 inmigrantes en dos días en Texas

Los agentes de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen (MCS) se encontraron con tres grandes grupos que totalizan 320 migrantes en dos días, informó CBP en un comunicado.

Los agentes de MCS que trabajan en el condado de Hidalgo, Texas, respondieron a varios informes de grandes grupos de no ciudadanos que cruzaban el Río Grande.

Los tres grupos encontrados el lunes por la mañana y el martes por la noche sumaron 320 migrantes.

Los grupos estaban formados por 229 miembros de familias, 86 niños no acompañados y cinco adultos solteros.

Loos inmigrantes incluidos en esos grupos son de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Rumania, Ecuador, Venezuela y Reino Unido.

Este año, los agentes del Valle del Río Grande (RGV) se han encontrado con 44 grupos de 100 o más personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos han destacado el peligro que enfrentan estos migrantes.

Esta semana un soldado desplegado en esta zona salvó la vida de un menor salvadoreño que se quedó en el río después de que el grupo con el que venía se regresara al lado mexicano, al ver militares estadounidenses.

La CBP destacó que incluso con la propagación del virus de la covid-19 los traficantes de personas “continúan realizando estos descarados intentos sin tener en cuenta las vidas que ponen en peligro ni la salud de los ciudadanos de nuestra gran nación”.

El mes pasado, los agentes de CBP interceptaron a más de 172,000 indocumentados en la frontera, de los que 18,890 fueron menores procedentes de Centroamérica que llegaron solos y cuyo número se incrementó 100 % respecto a febrero.

Más de 15,300 migrantes han sido liberados de la custodia federal sin avisos formales de la corte de inmigración desde que comenzó una afluencia de inmigrantes cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, dijo el martes un legislador del sur de Texas a Border Report.

El representante Henry Cuellar, demócrata por Texas, y vicepresidente del Subcomité de Seguridad Nacional de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo a Border Report que estos últimos datos muestran un aumento dramático en abril de estos procesamientos migratorios acelerados, lo que él llama “un sistema de honor”, que se está aplicando ahora a miles de migrantes cuando sólo se aplicó a unos 2,000 inmigrantes a finales de marzo.

Las liberaciones aceleradas se deben a que los agentes de la Patrulla Fronteriza y los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza están abrumados debido a los miles que cruzan a diario, la mayoría hacia el sur de Texas desde el estado fronterizo de Tamaulipas, en el norte de México.

El viernes, el agente jefe de la Patrulla Fronteriza Brian Hastings, quien dirige el sector del Valle del Río Grande, dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza encontró a un migrante de 10 años solo en la “misma área” donde había estado otro niño de 10 años, abandonado por los traficantes de personas del cartel a principios de este mes.

Un video publicado en las redes sociales por Hastings muestra al niño que fue encontrado debajo de un tractor durante la noche.

Yesterday morning, agents found an abandoned unaccompanied child. The 10 yr. old was found under a farm tractor near the same area a 10 year child was rescued 2 weeks ago. The child was left behind by callous smugglers, alone and terrified, unaware of dangers he could encounter. pic.twitter.com/LsaqbmgdSK

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) April 17, 2021