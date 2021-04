¡Bombazo! Toronto traerá un refuerzo para liquidar a Cruz Azul y ganar la Concachampions

El equipo Toronto FC eliminó sorpresivamente al Club León luego de vencerlos con un global de 3-2, en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. El equipo de la MLS fue el verdugo del conjunto mexicano y está muy cerca de fichar a Yeferson Soteldo, estrella del Santos de Brasil. Con este fichaje se espera que ‘The Reds’ den un salto de calidad con la intención de eliminar al Cruz Azul de Juan Reynoso.

‘La Máquina’ consiguió su pase a los cuartos de final de la Concachampions, luego de aplastar a su rival 8-0 en el Estadio Azteca. Sin embargo, el equipo mexicano se enfrentará a un conjunto de mucho peligro que está cerca de adquirir una pieza que los puede potenciar enormemente e incluso permitir pensar en el campeonato.

‘Soteldinho‘ portaba el dorsal número 10 en el Santos. Esta camiseta fue usada por grandísimos futbolistas como Pelé y Neymar Jr. No obstante, esta responsabilidad no representó ningún problema para la joven estrella del fútbol venezolano. Yeferson Soteldo deslumbró a todo Brasil con su desequilibrio y gran talento. Su máximo rendimiento lo trasladó a la Copa Libertadores de América, competición en la que destacó enormemente y quedó a un paso de hacerse con el trofeo.

El internacional venezolano ha disputado 103 partidos con el Santos. Durante esa cantidad de encuentros, ‘Manzanita’ logró anotar 20 goles y conceder 17 asistencias.

Cerca de llegar a la MLS y potenciar a Toronto

En una entrevista al diario brasileño Globo Esporte, el futbolista venezolano comentó que estaría contento de poder firmar por el equipo canadiense. “El club atraviesa una situación económica muy crítica. La oferta que vino del Toronto FC es muy buena para el club, ayudará a resolver las deudas y también garantizará mi futuro y el de mi familia (…) hubo una oferta de la MLS que no puedo rechazar”, reveló Yeferson.

The latest report has Toronto FC hoping to close a deal for Yeferson Soteldo as early as this weekend.https://t.co/P4I8xVRNiD

