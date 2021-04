Miles desfilarán en Los Ángeles en el aniversario del genocidio armenio

Cientos de manifestantes se reunieron el sábado por la tarde en Beverly Hills para conmemorar el 106 aniversario del comienzo de la matanza masiva de armenios a manos de las fuerzas turcas durante la Primera Guerra Mundial y para celebrar el reconocimiento formal del presidente Joe Biden de esas atrocidades como “genocidio”.

Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en calificar oficialmente la matanza de armenios ocurrida en 1915 como un genocidio el sábado, cumpliendo una promesa de campaña y un esfuerzo de cabildeo de larga data de la comunidad armenio-estadounidense.

“El pueblo estadounidense honra a todos los armenios que murieron en el genocidio que comenzó hoy hace 106 años”, dijo Biden en un comunicado. “Afirmamos la historia. Hacemos esto no para culpar, sino para asegurarnos de que lo sucedido nunca se repita”.

Más de 200,000 personas de ascendencia armenia viven en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el hogar de la comunidad armenia más grande fuera de Armenia.

Una multitud se reunió cerca del Centro Médico Cedars-Sinai en los bulevares Wilshire y La Cienega, ondeando banderas armenias y estadounidenses. También se llevó a cabo una manifestación similar frente al consulado turco en 8500 Wilshire Blvd. Y otra reunión con cientos de personas se realizó en Hollywood.

Los Angeles, Happening Now: Hundreds are gathered in the area of Hollywood Boulevard and Western Avenue to mark Armenian Genocide Remembrance Day pic.twitter.com/gWDLrGthaX

— Tony (@mrtdogg_1) April 24, 2021