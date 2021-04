¡Grave!: Amenazan de muerte a los hijos de Pirlo por malos resultados de la Juve

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A los fanáticos de la Juventus se le ha ido de las manos el mal sabor de la derrota, y han ido hasta contra la familia del entrenador Andrea Pirlo.

La Juve atraviesa su peor momento en 10 años. Fue eliminada de la Champions League, y está a punto de perder su pelea por el Scudetto, tras la diferencia de 13 puntos que le lleva el Inter de Milán, líder de la tabla de clasificación de la Serie A.

El empate contra Fiorentina desató la ira de los seguidores de la Vecchia Signora, quienes han amenazado de muerte al hijo de Pirlo.

“Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite“, escribió Nicoló Pirlo, el hijo del entrenador de la Juve, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Uno de los tantos mensajes que ha recibido Nicoló reza: “Vos y tu padre van a morir”. “Ser hijo de un entrenador sería mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que se pongan por un segundo en mi posición y que piensen en cómo se sentirían”, sentenció.

“Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas”, agregó.