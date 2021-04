¡Se calienta el Tri! Chicharito le manda un mensaje a la selección mexicana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una estrella en la galaxia. Así se puede describir el inicio de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la MLS. El futbolista mexicano ha tendido unas sobresalientes actuaciones en Los Ángeles Galaxy. Sus goles han sido determinantes para que su club marche invicto en este inicio de campaña. El delantero mexicano expresó que a partir de rendimientos y demostraciones cómo estás, puede cambiar la opinión de ‘El Tri’ y comenzar a necesitar los servicios del experimentado futbolista.

‘Chicharito’ fue bastante honesto en sus declaraciones con respecto a este tema. El futbolista mexicano quiere cambiar las opiniones de sus detractores y, personas de la selección, por medio de los goles y sobresalientes actuaciones en LA Galaxy. El delantero aclaró tajantemente que siempre estará dispuesto a recibir el llamado de la selección mexicana de fútbol. “ Siempre he dicho que nunca estoy cerrado a nada de la selección, no me he retirado. Uno se puede abrir las puertas con sus actuaciones”, señaló el ariete luego de su partid contra NY Red Bull.

Javier Hernández también mostró su disposición de representar a ‘El Tri’ en los Juegos Olímpicos de Tokio. El delantero se puso a la orden de un posible llamado por parte de Jaime Lozano para reforzar la ofensiva de la selección azteca. “ Sobre Jimmy Lozano solo tengo palabras de agradecimiento. No me he retirado de la selección. No es que lo descarte ni lo acepte, pero estoy muy enfocado en Los Ángeles Galaxy. Si llegan a suceder cosas, entonces hablaremos”, destacó el jugador formado en Chivas de Guadalajara.

Espléndido comienzo de ‘Chicharito’

El futbolista mexicano ha anotado una gran cantidad de goles de una buena factura. En solo dos partidos de la Major League Soccer, Hernández ya acumula cinco goles producto de un doblete ante Inter de Miami y un Hat Trick ante New York Red Bulls. Ambas actuaciones le han servido a LA Galaxy para conseguir sus dos primeras victorias de la temporada y ubicarse en la primera posición de la conferencia Oeste.

Estas dos presentaciones han colocado a Hernández como parte del equipo ideal de la jornada 1 y 2 en la MLS.

Máxima evolución del mexicano

Con solo dos partidos, ‘Chicharito’ ha duplicado sus números obtenidos en la temporada pasada. El delantero venía de quedar en deuda con el equipo de Los Ángeles. En 12 partidos sólo pudo anotar un par de goles, cifras que ya pulverizó en esta campaña.

Volver a ‘El Tri’

El histórico futbolista azteca no juega un partido con su selección desde septiembre de 2019. En aquella ocasión jugó 74 minutos ante Estados Unidos. En este sentido, Javier Hernández quiere ser parte de la selección y buscará ser tomado en cuenta a través de sus rendimientos con el conjunto norteamericano.