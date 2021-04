Tuca Ferretti contó cómo quiere culminar su etapa en Tigres

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti confirmó en rueda de prensa que no seguirá al mando de Tigres para la próxima temporada. Este será su último baile con el club universitario, y quiere cerrar un ciclo de más de una década a lo grande: ganando el título de la Liga MX.

Cuando fue cuestionado acerca del objetivo de ganar un título, el estratega brasileño señaló lo siguiente: “Es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad, uno trabaja para esto, para lograr lo máximo. Durante 10 años hemos logrado equis cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de repechaje, después dentro de la liguilla y tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos“.

Tigres no la tendrá nada fácil: actualmente está en el décimo lugar de la Liga MX, con 22 puntos. Son puestos de repechaje. Resta un partido para concluir con el calendario pre liguilla y los felinos gozan de una ventaja de dos puntos sobre Pachuca, el último equipo fuera de la zona de clasificación.

Se enfrentarán a Chivas en la jornada 17 con la intención de seguir vivos y empezar a decidir su futuro a partir de los cruces eliminatorios.

Ferretti cambió la historia de los Tigres de la UANL: suma cinco títulos de liga, una Concachampions, tres ‘Campeón de Campeones’ y una Copa MX. Además llevó al equipo mexicano a disputar la final de la Copa Libertadores de América, que perdió ante otra dinastía, la de River Plate y Marcelo Gallardo.

After 11 years in charge, Tuca Ferretti confirms he's leaving Tigres UANL at the end of the season. He will leave as the club's most successful manager:

Liga MX 🏆🏆🏆🏆🏆

Concacaf CL 🏆

Campeón de Campeones 🏆🏆🏆

Campeones Cup 🏆

Copa MX 🏆

The end of an era. pic.twitter.com/uUEePrtA3f

