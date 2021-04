Video: Un caimán y una vaca acaparan los noticieros en Houston; andaban en plena carretera

TEXAS – En la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos existen muchos avances tecnológicos y su infraestructura es de primer mundo, pero de vez en cuando en Houston la situación puede convertirse algo salvaje.

Este miércoles loco les recordó a motoristas que siguen en Texas y que quizas sea necesario colocar más avisos en las carreteras que alerten a conductores sobre la posibilidad de que animales puedan cruzarse. Así es, animales como vacas y caimanes.

Las redes sociales se encendieron gracias a una vaca que se escapó de su rancho y a un caimán que le dieron ganas de tomarse una siesta en plena carretera.

La mañana loca comenzó en la carretera I-10 rumbo este a la altura del Beltway 8 cuando una vaca logró meterse a los carriles durante la hora pico. Videos de la vaca paseándose en la carretera mientras que vehículos se frenaban y algunos motoristas tomaban video.

Eventualmente el animal fue acorralado por oficiales del Departamento del Sheriff del Condado Harris y algunos motoristas que ayudaron.

El dueño de la vaca dijo que el animal logró escaparse por una parte débil del alambrado que rodea su propiedad.

Great work by our Livestock Team. Cow was rescued, no harm. Owner was on scene. All lanes open. #HouNews https://t.co/v5hcEEPmWZ pic.twitter.com/PgzinaNPrK

Horas después motoristas reportaron la presencia de un caimán sobre el Puente Fred Hartman rumbo norte. Imágenes captadas por el helicóptero de ABC 13 Houston muestran a oficiales tratando de atrapar al animal para subirlo a una camioneta.

First, there was a cow on the freeway. Now, THIS! Who had gator on the Fred Hartman Bridge on their H-Town BINGO card today? 🐊 https://t.co/gkh3osA7VM pic.twitter.com/CHQ4XbIChD

— ABC13 Houston Traffic (@abc13traffic) April 28, 2021