Agente de LAPD recibe un disparo de su propia arma de servicio. El sospechoso la robó de su auto

Un policía de Los Ángeles está en condición estable este miércoles después de recibir un disparo de su propia arma de servicio. El sospechoso presuntamente la robó junto a un chaleco antibalas que estaba dentro del vehículo personal del agente. El jefe del departamento de la policía de la ciudad (LAPD), Michel Moore, dijo que el auto estaba en el interior del garaje de un apartamento de Sherman Oaks.

El sospechoso también quedó herido tras el fuego cruzado y ahora está bajo custodia y en condición estable. LAPD no ha revelado su identidad ni la del agente, que estaba fuera de servicio.

La agencia local dijo en un tuit que el suceso había tenido lugar sobre las 2:25 de la tarde en bloque 5200 de Vesper Avenue.

At 2:25 PM an Assault with a Deadly Weapon Shots Fired occurred @ the 5200 block of Vesper Avenue in Van Nuys. An Off Duty LAPD officer has been shot, & is @ a local hospital in unknown condition. The suspect is in custody & is at a local hospital in unknown condition.

