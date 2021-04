¡Aterrador! Bryce Harper fue golpeado en la cara por una bola a 97 MPH

La estrella de las Grandes Ligas Bryce Harper vivió este miércoles una terrible noche, luego de ser golpeado directamente en la nariz por una pelota que iba a 97 millas por hora durante el encuentro con los Cardenales de San Luis.

El jardinero de los Filis de Filadelfia estaba en el home ejecutando su turno al bate en la sexta entrada. En la lomita se encontraba Génesis Cabrera, quien ejecutó el lanzamiento pero se le escapó y golpeó al bateador.

Génesis Cabrera hits Bryce Harper in the face and Didi Gregorius in the ribs with his first two pitches

Benches get warned and Joe Girardi gets ejected, yelling "throw the ball over the fucking plate!" on his way out. Cardinals manager Mike Shildt yelled back pic.twitter.com/PLMmBQhvCt

— Jomboy Media (@JomboyMedia) April 29, 2021