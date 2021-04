Combaten la pobreza con apoyo a los que menos tienen

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Al tiempo que Los Ángeles está saliendo de la crisis sanitaria, el anuncio del alcalde Eric Garcetti de iniciar el programa de ingreso básico universal que ayudaría a 2,000 familias -incluyendo familias sin documentos- con 1,000 dólares mensuales, ha sido recibido con optimismo por la gente.

Las familias de bajos recursos que recibirían el beneficio señalan que la oferta es “tentadora”, aunque no saben cómo les afectaría a la hora de presentar su declaración anual de impuestos, mientras que miembros del concilio dijeron no tener muchos detalles del programa.

Garcetti publicará este martes el presupuesto para la ciudad y en el mismo incluirá la propuesta del ingreso básico, que convertiría a Los Ángeles en la metrópoli más grande del país en poner en marcha ese concepto, similar al que implementó hace unos años el exalcalde de Stockton, Michael Stubbs.

Programa a nivel nacional

El Programa de Ingresos Básicos (UBI) también se desarrolló en ciudades como Oakland, San Francisco, Compton y Jackson, Mississippi.

En lo que va de este año, otras ciudades del país que han aprobado ese ingreso básico universal son Hudson e Ithaca, en Nueva York, Gainesville en Florida y Newark, Nueva Jersey.

“El programa está sujeto a aprobación del concilio”, dijo un informante de la oficina del alcalde Garcetti a La Opinión. “En las próximas semanas se revisará por completo el presupuesto y, de ser aprobado se pasará a la fase de diseño e implementación”.

La oficina de Garcetti señaló que, de ser aprobado el plan, “trabajaremos para otorgar fondos según el nivel de pobreza en cada distrito”.

Es decir, en los 15 distritos se repartirán los 24 millones de dólares para 2,000 familias que recibirían $1,000 mensuales por un año y que pueden gastarlos en de acuerdo a sus necesidades.

El criterio de elegibilidad incluye a todas las familias pobres, sin importar su estatus migratorio.

“El alcalde Garcetti ha visto de primera mano el impacto de la pobreza y los ciclos de desigualdad y siente que eso tiene que cambiar”, dijo la fuente informativa de la alcaldía angelina. “No hemos entrado a la fase de diseño e implementación, pero queremos asegurar a todos que también las familias indocumentadas también pueden participar”.

La idea del programa no es complicada. Se trata de ayudar con $1,000 mensuales a las familias para que puedan ayudarse con los pagos del cuidado infantil, compra de comida, el pago de la renta o servicios esenciales del hogar.

‘Oferta tentadora’

“Se oye bien y es muy tentadora la oferta”, consideró Margarita Urcid, nacida en la Ciudad de México hace 58 años. “Yo quisiera aplicar, pero no sé si le afectaría en los impuestos a mi esposo, ya que, aunque estoy separada, él me ayuda económicamente con mi hija y hacemos juntos la declaración anual de impuestos”.

No obstante, manifestó que si llegara a someter su solicitud de ayuda y tuviera los $1,000 mensuales durante un año, “ahorraría un poco, renovaría cosas simples en la casa como comprar un ventilador nuevo, pintar la casa, comprar una sala nueva, un gabinete para los trastes y ropa nueva, pero también ayudaría con una mensualidad a los niños con cáncer”.

‘Injusticia racial y económica’

Este tema también está siendo estudiado por el Centro de Investigación de Ingresos Garantizados que agrupa a los llamados Alcaldes por un Ingreso Garantizado (MGI), en conjunto con la Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania (SP2).

Su objetivo es consolidar los aprendizajes clave de los programas piloto que se llevan a cabo en las ciudades miembro de MGI, abordar las brechas de conocimiento en la comprensión contemporánea del impacto de los ingresos garantizados para los estadounidenses y acumular datos con evidencia anecdótica para la defensa de las familias pobres a nivel federal.

“La pandemia de COVID-19 ha expuesto lo que nosotros, como alcaldes, hemos visto durante mucho tiempo en nuestras ciudades de todo el país: que la gente está trabajando, pero la economía no”, dijo el exalcalde Michael Tubbs, fundador de MGI, durante el lanzamiento de la iniciativa. “El crecimiento de nuestra membrecía muestra que existe un consenso creciente de que el efectivo [dinero] incondicional es la solución más simple y efectiva para abolir la pobreza y comenzar a abordar los problemas profundamente vinculados de la injusticia racial y económica en Estados Unidos”. Mayors for a Guaranteed Income (MGI) incluye actualmente a 43 alcaldes de Estados Unidos. Se busca solventar gastos necesarios

El economista Carlos Guamán no está de acuerdo en el programa antipobreza del alcalde porque dice que, simplemente acostumbrará a la gente a olvidarse de que tiene que conseguir empleo.

“Podemos darnos cuenta de ello, porque los pequeños negocios no encuentran mano de obra puesto que las personas han preferido quedarse en casa para recibir su cheque de desempleo”, dijo. Guamán consideró que el tema de la ayuda a las familias más pobres es complicado “porque mientras que se sigue ayudando con dinero, no hay una solución a largo plazo; se ayuda con el pago del alquiler, de las hipotecas, etcétera, pero la pregunta es ¿Cuánto tiempo más el gobierno va a sustentar este tipo de ayuda?”. “No hay movimiento real de la economía, se le inyecta dinero, pero en pocos meses, cuando acabe la pandemia la gente no sabrá cómo prepararse para un trabajo”, afirmó

América Alpízar, madre de dos hijos y dos hijastros que vive en Mid-City Los Ángeles, expresó que posiblemente algunas personas se vuelvan flojas con la ayuda, pero no todas.

“En mi caso, no lo creo porque he aprendido a trabajar duro para que a mis hijos no les falte nada”, declaró la mujer originaria de la Ciudad de México, que trabaja como vendedora de productos finos de belleza y limpia casas.

Señaló que si tuviera a la mano los $1,000 mensuales extras durante un año, los utilizaría para cubrir los gastos de la comida, utilidades de la casa y los gastos en utensilios escolares que piden los maestros”.

La ciudad de Los Ángeles asignó previamente $ 6 millones a un programa que brinda $ 1,000 al mes a 500 hogares monoparentales en el Distrito 9 que representa el concejal Curren Price Jr., en el sur de Los Ángeles.

El financiamiento de este programa de apoyo se asignó como resultado de recortes al presupuesto del Departamento de Policía de Los Ángeles.

“Apostamos a que una inversión pequeña pero constante para los hogares angelinos pagarán grandes dividendos por la salud y la estabilidad en toda nuestra ciudad”, declaró el alcalde Garcetti esta semana, durante su informe de gobierno.

“Cuando le das dinero a personas que son pobres, crea mejores resultados, cubre el cuidado infantil, pone comida en la mesa, conduce a más graduaciones de secundaria y mejores revisiones [de salud]”, subrayó el alcalde.