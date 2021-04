Joven hispano de Fresno pone el ejemplo al sentarse a almorzar con indigente tras comprarle comida en Taco Bell

Muchos en la ciudad californiana de Fresno amanecieron este jueves con una sonrisa y renovada esperanza. Todo gracias al generoso y ejemplar detalle de un joven hispano que hace algunos días decidió invitarle el almuerzo a un hombre en situación de calle en un restaurante Taco Bell.

El joven de 16 años de nombre Michael Moreno no solo le compró comida al hombre identificado como Vance, sino que luego lo invitó a sentarse en la parte trasera de su camioneta pickup y compartieron alimentos en el estacionamiento del Taco Bell en un detalle sencillo y a la vez poderoso por su gran carga humana, el cual ha sido divulgado en varios medios de comunicación locales de Fresno.

El encuentro ocurrió el 16 de abril en el restaurante Taco Bell localizado en Blackstone y McKinley, el cual fue captado en video por una joven que se encontraba a metros de distancia mirando desde su auto. “Eres enviado del cielo”, escribió Itzel Martínez en su cuenta de Tik Tok al publicar el video, que se hizo viral.

Entrevistado por el canal local NBC24, Moreno dijo que no tenía dinero cuando el hombre le pidió ayuda, así que se le ocurrió ofrecerle comida. “Le pregunté su quería tres tacos de tortilla suave y una bebida y dijo: ‘Sí, tengo mucha hambre también”.

Al explicar por qué decidió compartir 45 minutos de charla con Vance, el joven hispano dijo: “Solo decidí darme el tiempo para sentarme ahí y platicar porque él y yo somos iguales”.

While other customers in the drive-thru line ignored the man, Michael Moreno, 16, decided to roll down his window and asked the man if he was hungry.https://t.co/ZXFs1TWnTp

— Fresno Bee (@FresnoBee) April 29, 2021