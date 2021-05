Adamari López revela uno de sus mejores trucos para lucir siempre perfecta en ‘Hoy Día’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Adamari López ha tomado sus redes sociales para compartir con sus millones de seguidores uno de sus secretos mejor guardados para siempre lucir espectacular ante las cámaras.

La “chaparrita” consentida del popular programa matutino “Hoy Día” publicó en su cuenta oficial de Facebook un detras de camaras desde su camerino donde muy emocionada reveló uno de sus mejores trucos que le ha resultado infalible durante toda su carrera.

“Aquí estoy en el camerino de Telemundo donde usualmente me visto todas mañanas para comenzar el programa Hoy Día“, se le escuchó comentar a sus fans.

Además la presentadora hizo énfasis en lo organizado que le gusta tener siempre todo lo que tenga que ver con su trabajo, esto incluye el vestuario que utiliza para salir a grabar “Me gusta cuidar las cosas que tengo, que me prestan o que me brindan“, continuó la charla.

“Hoy les quiero compartir un truquito que a mí me funciona mucho cada vez que tengo que hacer mi cambio de ropa y no quiero ensuciarla con el maquillaje que llevo“, pues ha expresado que el maquillaje es una de las cosas que puede ensuciar, dañar o arruinar la ropa si no se retira con cuidado.

Por lo que procedió a mostrar cómo es que ella hace para sacarse la ropa para evitar tocar con el rostro su vestimenta y así siempre lucir bella e impecable ante las cámaras.

Con gran aceptación sus admiradores han quedado encantados con la puertorriqueña por el acercamiento para con ellos y el hacerlos parte de su día a día dejándoles ver aunque sea un poquito de cómo es trabajar dentro del medio del espectáculo.

El tema que ha tocado ha sido la sensación y varios fans se animaron a compartir sus experiencias y trucos que utilizan.