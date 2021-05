Acusan a influencer de California que dijo que una pareja hispana quiso secuestrar a sus hijos

Katie Sorensen, una influencer del condado de Sonoma en California, afronta acusaciones por dar falsa información a la Policía tras publicar en diciembre dos videos en Instagram, vistos por mas de 4.5 millones de personas, en los que señaló que una pareja hispana había intentado secuestrar a sus dos hijos.

Más tarde, Sorensen documentaría las acusaciones, ahora ampliamente consideradas como un caso de discriminación racial.

Según confirmaron las autoridades del condado Sonoma, al norte de San Francisco, Sorensen afronta dos acusaciones por delitos menores tras acusar a Saddie y Eddie Martínez, residentes de varios años de la localidad de Petaluma, de querer secuestrar a sus hijos en una tienda de papelería.

La mujer detalló los presuntos hechos en dos videos que publicó el 13 de diciembre en su cuenta @motherhoodessentials y que se volvieron virales.

De acuerdo al diario local Argus-Courier, poco después de publicados los videos la policía local señaló no obstante que las afirmaciones de Sorensen “carecían de fundamento” y libraron a la pareja de cualquier posible delito.

New from me @PetalumaArgus today: The Sonoma momfluencer who alleged a Petaluma Latino couple attempted to kidnap her kids at a local store has been charged with filing a false police report https://t.co/KVGfou5y0k

— Kathryn Palmer (@KathrynPlmr) April 29, 2021