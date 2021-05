¡Escándalo! Boxeador puertorriqueño está vinculado con la desaparición de una mujer embarazada

Félix Verdejo para muchos es considerado como la gran joya del boxeo puertorriqueño. El ‘Diamante’ ganó mucha popularidad por haber llegado hasta los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, su nombre comienza a sonar nuevamente, pero no por temas deportivos. Verdejo se negó a declarar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), quienes tenían la intención de obtener información sobre la desaparición de Keishla Marlen, joven de 17 años de edad con quien el púgil mantenía una relación amorosa.

El boxeador puertorriqueño fue citado por las autoridades de San Juan. Verdejo estuvo involucrado con la joven que, según sus familiares, está embarazada del peleador. Los parientes de Keishla notificaron su desaparición el pasado jueves, luego de que no llegara a su trabajo.

El último contacto de la joven, fue con su madre a las 07:00 horas de la mañana. Durante las primeras investigaciones de los cuerpos policiales, lograron encontrar el vehículo de la mujer abandonado en una vía de San Juan.

San Juan police say Keishla Marlen Rodríguez has gone missing friends say she went to see Felix Verdejo to show him the results of a pregnancy test.! #boxing pic.twitter.com/FUzdNU8eJS

Por su parte, los abogados del púgil puertorriqueño expresaron a los medios locales que Verdejo se presentó de manera voluntaria al Cuartel General de la Policía, pero el mismo no quiso emitir ninguna declaración al respecto durante el interrogatorio.

Felix Verdejo, a boxer from Puerto Rico is a suspect in the disappearance of Keishla Rodriguez

Both of them had an 11 year relationship and she is pregnant with his child.

PR media says that he threatened her to have an abortion as he didn’t want to recognize the kid as his own pic.twitter.com/KsiEtsjkxs

— ZODIΔC – l🇵🇷l ⁷⁺¹² (@JasmineDragon96) April 30, 2021