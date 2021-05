Mujer de Colorado tiene fatídico encuentro con un oso negro mientras caminaba a sus perros

Una mujer de 39 años que se encontraba caminando a sus perros la tarde del viernes en el estado de Colorado fue encontrada muerta tras lo que los investigadores creen fue un fatal encuentro con un oso negro.

El incidente ocurrió en el área de Trimble, condado de La Plata, en el suroeste de Colorado. El novio de la mujer encontró a los perros tras llegar por la noche a la casa, y una hora después halló el maltratado cuerpo de su pareja antes de llamar al 911. En la escena había mucho pelo y excremento de osos.

Las autoridades, con ayuda de un equipo canino, encontraron a una osa de alrededor de 10 años de edad con sus dos oseznos. Los tres fueron sacrificados. Sus restos serán analizados en un laboratorio de Fort Collins.

DEADLY BEAR ATTACK: A 39-year-old woman was found dead in southwest Colorado after a suspected bear attack on Friday, according to authorities #8NN https://t.co/6YS5QoC2ob

