Horóscopo: Qué le espera al signo de Acuario en mayo del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Cáncer, vas a estar embelleciendo tus lugares con colores y con objetos en los que se va a estar reflejando algo de tu historia. En tu casa, vas a notar una maravillosa integración entre el pasado, tus espacios y tu esencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Personas apuestan a tu atrevimiento y disfrutan contigo a pleno de la tarea que hacen. Firmas de papeles. Alguna cuestión legal hasta el 15 puede complicarse, asesórate bien, no dejes de leer la letra chica.

AMOR Y SEXO. Explora, permite que entre aire renovado en la relación, prueba otras opciones de encuentro y, si la energía no funciona y no fluye naturalmente, no te empantanes, no retengas, no te quedes. Si no hay inteligencia y ventanas abiertas para ti en el amor, no hay enamoramiento que valga. Sé fiel a tu propio sentir.

EL DESAFÍO. Rescatas un recuerdo que abre tu emoción.

LA OPORTUNIDAD. Un proyecto ambicioso se convierte en altamente posible.

TU ALIADO. Escorpio te conoce y te cuida.

Te puede interesar: Cómo se comporta cada signo del Zodiaco cuando miente en su relación de pareja