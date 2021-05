VIDEOS: Explota la violencia entre aficionados durante la pelea de Andy Ruiz en Carson

El retorno de Andy Ruiz al ring para enfrentar a Chris Arreola la noche del sábado fue opacado por una serie de sangrientas peleas entre aficionados que estaban en las gradas del Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Las trifulcas fueron extremadamente violentas y peligrosas, sin que existiera verdadera presencia de elementos de seguridad en el estadio de tenis, sede del evento y que se encuentra a solo unos metros del estadio del LA Galaxy.

Los videos de las peleas en las tribunas hablan por sí solos.

This is why the call this place the “War Grounds” in Carson

AKA Home Depot Center, Stub Hub Center, and now Dignity Health Sports Park

This during the 4th round #RuizArreola #boxing #boxeo pic.twitter.com/IhSCnF6S0H

— MiguelAngelMaravilla (@MigMaravilla) May 2, 2021