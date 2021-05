¿Ya averiguaste si puedes recibir el crédito tributario CalEITC?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pocos días de que llegue la fecha límite para presentar los impuestos, el 17 de mayo, las autoridades quisieron recordar a los trabajadores de bajos ingresos con un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) que pueden calificar para recibir créditos tributarios.

Esto se debe a que el gobernador de California Gavin Newsom firmó una ley que garantiza que todos los contribuyentes de California, incluidos los que tienen ITIN, califican para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) y el Crédito Tributario para Niños Pequeños (YCTC) bajo ciertos requisitos.

El CalEITC es una herramienta tributaria que devuelve asistencia en efectivo a quienes trabajan pero ganan $30,000 o menos al año.

Partidarios de los trabajadores inmigrantes dicen que los contribuyentes que tienen ITIN han sido excluidos del CalEITC desde que se estableció este crédito en 2015, creando diferencias significativas de ingresos entre las familias que trabajan y ganan la misma cantidad, simplemente por el número que utilizan para declarar impuestos.

Se estima que dos de cada tres trabajadores que son elegibles bajo esta nueva expansión en California son trabajadores esenciales, incluyendo los trabajadores de restaurantes, tiendas de comestibles y la industria agrícola.

Al calificar para el CalEITC, los trabajadores pueden cubrir necesidades fundamentales como comida, ropa y renta, indican organizadores.

Esta fue una muy buena noticia para el señor Pedro Vásquez, quien trabaja con un ITIN desde hace 23 años.

Contó que fue su esposa quien vio la información del crédito tributario para trabajadores indocumentados en California en las noticias y le contó pero él, no lo creía.

“Yo le dije, que cómo si nosotros somos indocumentados y aunque pagamos impuestos nunca nos regresan nada”, dijo Vásquez, quien tiene un pequeño negocio móvil de carga de baterías de autos.

Aún con la duda, a principios de marzo fue a presentar sus impuestos y recibió la agradable noticia de que recibiría $1,568 de reembolso. Esto solo por él y su esposa, ya que tienen una hija pero es mayor de edad.

“Fue una sorpresa que no me esperaba pero de todos modos no me la creía hasta que fui a depositar un cheque al banco y me dijeron que tenía un depósito de $1,568”, contó emocionado Vásquez.

Al recibir este dinero el residente de Fresno dijo que le hizo sentir valorado en este país.

“Antes les llegaban los reembolsos a otras personas y nosotros nada más viendo”, indicó. “Pero ahora con esto ya nos sentimos más incluidos”.

Luis González, supervisor asociado en la firma de contabilidad Génesis Global Recruiting, dijo que cuando las personas presentan sus impuestos automáticamente califican para el beneficio. La cantidad varía dependiendo del estado marital de la persona, ingresos brutos y número de dependientes.

“Cuando ellos vienen a presentar su declaración de impuestos si incluyen dependientes que son niños calificarían instantáneamente para el programa”, explicó.

Las personas que no tienen hijos y trabajan con un número de ITIN es muy probable que también califiquen para algún crédito dependiendo de sus ingresos.

Ayuda gratuita

Génesis Global Recruiting se asoció con la ciudad de Los Ángeles y están trabajando con Free TaxPrep LA para brindar servicios gratuitos de impuestos para personas que califiquen.

La ayuda es para hogares con un ingreso menor de $57,000.

Con la inclusión de trabajadores con ITIN para beneficios de CalEITC, California se convierte en el segundo estado en eliminar las exclusiones de ITIN y aliviar las cargas económicas que enfrentan los inmigrantes que presentan declaraciones.

Qué pasa si ya presentaron los impuestos

Roxanna Bernal, experta en impuestos con R&G Tax Services en la ciudad de Fresno, dijo que las personas que califican para beneficio y presentaron sus impuestos al principio del año es muy probable que no lo hayan visto en ese momento.

“Como todavía no estaba claro cuándo comenzaba, nosotros les dijimos a nuestros clientes que esperaran un poco y ya para febrero tuvimos la información del Cal EITC para los contribuyentes con ITIN”, indicó.

La experta señaló que quienes hayan presentado sus impuestos en enero y no vieron este beneficio pueden hacer una enmienda para recibir el crédito.

“Se les recomienda que llenen un formulario de declaración 2020 si creen que califican para el Cal EITC”, dijo Bernal.

Para programar una cita en Los Ángeles con Free TaxPrep LA, puedes llamar al

1(213) 334-8247. La asistencia está disponible en inglés y español en el Centro Juvenil y Familiar Tom Bradley.