Mirthala Salinas: La mujer que le cambió la imagen a las noticias y el departamento de noticias de Estrella TV

Mirthala Salinas, no solo es la presentadora de noticias de Estrella TV, sino la vice presidenta interina del departamento de noticias, en pocas pero poderosas palabras, ella es la mujer que le cambió la imagen a las noticias y el departamento de noticias de la cadena que conoció el éxito de la mano de sus comunidades.

En exclusiva hablamos con la ejecutiva quien, con valentía, habla de su cargo en un mundo de hombres, cómo erradicó el tinte amarillo de las noticias y el respeto a la mujer hasta en su vestimenta, en una cadena que, en ese mismo departamento, fue acusado de abuso sexual justamente contra ese género.

-¿Qué significa Estrella TV en tú carrera?

Mirthala Salinas: Una gran oportunidad de poder hacer cosas diferentes, creo que Estrella TV, por ser una cadena de televisión pequeña y con recursos tan limitados, no somos un gigante Univisión, no somos un gigante Telemundo, el reto es mucho más grande, y con los retos vienen oportunidades de innovar, entonces significa para mí: oportunidad, innovación, retos, y con todo eso, la esperanza de que lleguen los éxitos.

-¿Cómo era el Estrella Tv en el que tu entraste, al de ahora?

Mirthala Salinas: Trabajé aquí en el 2011, empecé como reportera, y luego fui anchor. Después me fui, y regresé con esta oportunidad de ser la vice presidenta interina del departamento de noticias, y estar a cargo, también, de uno de los noticieros nacionales… Trabajé en otras cadenas de televisión, en Telemundo en Los Ángeles, entonces puedo hablar de la perspectiva que se tenía en ese entonces de Estrella TV, y no era la mejor por muchos motivos, porque se sentía que no había seriedad en el departamento de noticias, que no había profesionalismo… En ese entonces, Estrella TV era una estación pequeña, liderada por una familia, los recursos eran limitados, pero creo que también los objetivos eran diferentes, no estaba enfocada en hacer una conexión genuina con la comunidad latina de Los Ángeles, pues la más grande es la mexicana, y luego le sigue la centroamericana y los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos… Son comunidades muy importantes.

-¿Cómo fue el regreso?

Mirthala Salinas: Cuando vine a trabajar a Estrella TV estábamos bajo otro liderazgo de noticias, obviamente la gerencia era la misma, y sí creo que había un poquito más de seriedad en cuanto al producto que íbamos a poner al aire, pero yo me fui y regresé precisamente con una visión similar a la que siempre he tenido en mi carga profesional, y es que el periodismo se hizo para hacer un vínculo entre los que son las grandes decisiones que se toman en el mundo con la comunidad, las metas son esas, el conectarnos más, el poder hacer cosas que seamos realmente un vínculo genuino con esa comunidad que necesita tanta información. Siempre digo: no es lo mismo cubrir una noticia para el mercado general, que para el mercado hispano, ¿por qué? Porque mucha de la gente que llega a este país no conoce el sistema de este país, no sabe cómo moverse, cómo manejarse, y parte de nuestro trabajo es eso, ayudarle a la gente, darle las herramientas.

-Tú estás en un lugar ejecutivo siendo mujer, cuando antes le ha tocado a otras mujeres, en este mismo departamento de noticias, soportar ser acosadas e incluso rozar con el amarillismo en su modo de informa, ¿Cómo lograste que eso dejara de pasar?

Mirthala Salinas: Muchas gracias por reconocer el cambio, porque sí antes era muy amarillo y todo lo que acabas de decir es cierto, ¿cómo lo recibo yo? Yo creo que es una etapa nueva en Estrella TV, creo que el empoderar a la mujer es parte de lo nuevo, me siento muy afortunada de estar en esta situación y me siento muy afortunada de tener la confianza de este grupo de altos ejecutivos, todos hombres, y que han depositado esa confianza en mí. El mundo no es perfecto, y se van a cometer errores, y voy a cometer errores, pero creo que es parte de la idiosincrasia del ser humano. No soy el tipo de persona que porque soy mujer me veo diferente ¡no!… Creo que tanto las mujeres, como los hombres, buscamos las oportunidades y el trabajar duro y ser apasionado con lo que haces, con tu profesión y el compromiso que tengas a tu profesión, es lo que nos lleva a lugares diferentes o a mejores lugares, creo que es la mejor palabra, estoy en un mundo de hombres, no te voy a negar es difícil, pero no es imposible.

-¿Cómo le haces para que se te respete, independientemente de tú genero, y cómo le haces para que a tú equipo femenino se le respete, independientemente de su género?

Mirthala Salinas: Digo lo que pienso y hago lo que siento que es correcto para el departamento de noticias… Mi trato a mi personal, tanto hombres como mujeres, es igual, no hago una diferencia, y creo que eso los pone al mismo nivel, y las mujeres se sienten respetadas y los hombres también se sienten respetados. Puedo entender que a veces para un hombre pueda ser un poquito difícil tener a una mujer como supervisora, pero creo que tanto el respeto de mí hacia a ellos, me ha ganado el respeto de ellos hacia mí.

-Antes veíamos, a nivel imagen, más cuerpo que quizás noticias…

Mirthala Salinas: Sí, definitivamente, cuando yo entré aquí dije que había que cambiar la imagen de la gente que tenemos al aire en el departamento de noticias. No manejo el departamento de entretenimiento, pero para mí es importante tener una imagen sobria en la gente de noticias, como te ven te tratan, entonces para mí era importante mandar ese mensaje de que somos unos profesionales y de que si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que comportarnos a la altura de las grandes ligas, y parte de comportamiento es el lengua corporal, es cómo nos vestimos, y cómo nos vemos hacia nosotros mismos. Si tú te presentas en un set de noticias con un traje sastre o con una blusa elegante, en donde no necesariamente tienes que mostrar nada, creo que la gente te toma más en serio, y te respeta más, y aparte agrega mucho a tú credibilidad.

-¿Cómo lo tomó el público?

Mirthala Salinas: Cuando comencé y empecé hacer cambios en las formas de vestirnos, y en las formas de comportarnos, recibí muchos comentarios positivos, yo no siento que el público se haya resentido por el cambio, porque Estrella TV tiene otra programación donde hay espacio para eso, no se abandonó, al contrario, se le dio al departamento de noticias la imagen que debe de tener, en mi opinión, que es una imagen seria.

-Cuando tú te detienes, y piensas en todo que has logrado en el departamento de noticias, ¿qué sientes?

Mirthala Salinas: Me siento muy orgullosa de mí misma, del equipo. Tengo una niña de 12 años y un niño de 8 años, entonces siento que estoy dándole un ejemplo muy bonito a mis hijos de que cuando tú quieres, y cuando tú sueñas las cosas se pueden lograr, y también creo que le inculco a mis hijos, y más que nada a mi hija, la importancia de ser una mujer independiente, una mujer valiente, hasta cierto punto, indomable. Siempre le digo a mi hija: “Tú vas hacer lo que tú quieras hacer, nada va ser imposible a menos que tú sientas que es imposible”… Me siento muy afortunada de estar en la posición en donde estoy, yo creo que soy una de las pocas mujeres que está en esta posición en el país, por lo menos en español.

-¿Qué mensaje le quieres dar al público que te acompaña cada día, que cree en lo que tú dices y en lo que dice tú equipo?

Mirthala Salinas: No tengo más que gratitud, y les doy las gracias por elegirnos, sé que hay muchas opciones, sé que el mercado está demasiado dividido, y ya no solamente es televisión, ahorita nuestro enemigo principal es el teléfono, porque ya es una computadora y lo tenemos siempre con nosotros y las noticias están en cuanto mueves la pantalla te sale una notificación de una noticia. Es un mundo de muchos retos para nosotros como periodistas. Me gustaría hacer un llamado a los consulados locales de Los Angeles, de Miami, de Dallas, de Houston, que es donde tenemos estaciones presenciales, nosotros tenemos una muy buena comunicación y relación con el Consulado de México, de El Salvador, de Guatemala, y quiero que los consulados sepan que en Estrella TV, en Mirthala Salinas tienen un aliado, estar con ellos juntos para poder dar a conocer, difundir el mensaje que ellos tengan para la comunidad, les agradezco, y a todas las organizaciones que trabajan con nosotros, y los invito a que lo sigan haciendo, porque juntos es cómo podemos servir a la comunidad, que al final de cuentas ese es el trabajo del periodista..