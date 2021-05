Univision transmitirá la Eurocopa 2020 en PrendeTV

TUDN de Univision anunció hoy su cobertura en todas las plataformas de la venidera Eurocopa 2020. Serán transmitidos todos los partidos: del partido inaugural el 11 de junio hasta la final del 11 de julio. Como parte de la exclusiva cobertura en español por TUDN, PrendeTV, el recién lanzado servicio de streaming con publicidad de Univision, trasmitirá 40 partidos del certamen. Se trasmitirá el resto, incluida las semifinales y la final, por Univision y TUDN.

Univision will make each game from this summer’s Euro 2021 available on one of its free platforms. Univision and TUDN will carry 11 games; the other 40 matches will be streamed on PrendeTV. https://t.co/6hAo4t4Q79

En este link podrás conocer el calendario de cada uno de los partidos con sus respectivas transmisiones por las mencionadas plataformas.

El staff de TUDN estará conformado por: Luis Omar Tapia, Hristo Stoichkov, Iván Zamorano, Paco Villa, Diego Balado, Tony Cherchi, Marc Crosas, José Luis López Salido, José Hernández y Hugo Salcedo, además de Daniel Chanona y Cristina Romero, quienes reportarán desde las canchas en Europa.

Tres leyendas del fútbol también estarán ocasionalmente en las transmisiones de Univision: Mauro Camoranesi (ganador de la Copa Mundial 2006 de la FIFA), Carles Puyol (ganador de la Copa Mundial 2010 de la FIFA, Euro 2008 y Champions League, FC Barcelona ’06, ’09, ’11), y Javier Zanetti (ganador de Champions League, Inter Milan ’10), quienes se sumarán al equipo de TUDN como analistas y comentaristas invitados.

Former international stars Carles Puyol, Javier Zanetti and Mauro Camoranesi will join TUDN's coverage as guest analysts for this summer's Euro 2020 tournament.

Univision's free Prende TV app will stream 40 matches. Univision and TUDN will broadcast the remaining games.

