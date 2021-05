Compton a un paso de elegir al primer alcalde latino de su historia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si los latinos que viven en Compton se animan a salir a votar en la elección del 1 de junio, Cristian Reynaga no duda de que se convertiría en el primer alcalde latino de esta ciudad de sur del condado de Los Ángeles. Por increíble que parezca, a pesar de que la mayoría de los habitantes de Compton son latinos, nunca han tenido un alcalde latino.

“Somos el 70% de la población, pero el problema es que los votantes latinos no salimos a votar. Si se deciden, vamos a tener un cambio y elegir líderes con principios”, dijo Cristian Reynaga quien en la elección primaria logró colocarse en el primer lugar en una lista de 10 aspirantes a la alcaldía.

Compite por el cargo contra la concejal de Compton Emma Sharif. Reynaga tiene el apoyo de la actual alcaldesa Aja Brown, quien en marzo pasado sorprendió a muchos al darle el respaldo al latino cuando esperaban que apoyara a un candidato afroamericano.

“En esta elección, la comunidad de Compton tiene la oportunidad de elegir al hijo de una inmigrante que conoce sus necesidades y sus batallas, y quien sería un alcalde para todos”, dijo Cristian.

Hace 26 años, Cristian nació en la ciudad de Paramount en el condado de Los Ángeles. Creció en la ciudad de Compton. Es hijo de una madre soltera, inmigrante mexicana.

“Mi madre María Reynaga vino de Sinaloa, México a Estados Unidos en busca del sueño americano cuando tenía como 16 años en los años 70. Llegó a Compton con mi tía Josie Reynaga. Poco tiempo después vino mi abuela Victoria Soto Reynaga, quien murió en diciembre a los 100 años de edad, víctima de COVID”, dice.

“Mi abuela, mi tía y mi madre encontraron hogar y esperanza en la ciudad de Compton”.

Cristian fue criado por estas tres mujeres, madres solteras. “Mi tía Josie estableció el primer salón de belleza latino en Compton hace más de 25 años”, dice.

Y agrega que de ella aprendió a trabajar por la comunidad. “Mi tía Josie es muy activa en la Iglesia Católica. Ella ha usado su salón de belleza, como un centro para servir, dando cortes de pelo gratis a los niños, comida y juguetes a las familias y más”.

Reconoce que lo salvó la fe católica de no caer como muchos de sus amigos en la cárcel o en las drogas. “A los 15 años tuve un encuentro con Dios, me entregué a Jesús y me hice activista. No soy perfecto, pero creo mucho en la fe”.

A los 8 años, Cristian comenzó a asistir a las reuniones del Concejo de la ciudad de Compton. Cuando era adolescente obtuvo una pasantía en la oficina del entonces asambleísta Isadore Hall. Fue voluntario en los esfuerzos de la campaña de limpieza “Compton Creek Clean Up” organizados por la concejal Yvonne Arceneaux. También fundó “Barrio con Unción”, una iniciativa para combatir la narrativa negativa que rodea a Compton.

Estudió Bienes Raíces y se hizo agente inmobiliario y además es notario público. “Tengo mi propio negocio”, dice.

En cuanto sus posibilidades se lo permitieron, compró su primera casa en Compton. “Bien pude comprar en otro lado, pero me quedé aquí porque amo mi ciudad; y con todos sus problemas, tiene mucho margen para mejorar”

Reconoce que Compton está lleno de crimen, prostitución y drogas. “Decidí quedarme porque hay niños y familias que están pasando todo lo que yo viví. Sentí la obligación de servir y ser parte de la solución para que los jóvenes no crezcan en el mismo ambiente que yo crecí”.

Platica que que no quiere que las madres solteras tengan que vivir con miedo por sus hijos. “Mi mamá batalló mucho y enfrentamos muchas batallas. Por eso no quiero que otro joven y su mamá pasen por lo mismo”.

Para Cristian es un orgullo ser candidato a alcalde de Compton. “Al principio no quería competir, pero si no lo hacía, iban a quedar los mismos políticos que no han hecho nada por nuestra comunidad y son parte de un sistema que no funciona”.

Pensó que debía postularse gente nueva en el gobierno municipal de Compton. Cuando no vio caras frescas, se lanzó como candidato y ganó el primer lugar en las elecciones primarias de abril. “Creo que el amor y la unidad son la base para construir un Compton mejor”.

Cristian habla perfectamente español. “Eso es muy importante porque Compton es una ciudad con 70% de residentes latinos, muchos de ellos inmigrantes. Necesitan un alcalde que pueda comunicarse con ellos en su mismo idioma”.

Los cinco puntos en los que se quiere enfocarse como alcalde:

Un Compton más seguro, ya que este año ha habido muchas muertes.

Reparación y embellecimiento. Las calles están llenas de muchos pozos y necesitamos mejorar las banquetas.

Recuperación económica y ambiente amigable para los negocios. El COVID ha pegado muy duro en nuestra comunidad especialmente a las madres solteras y la gente que no tiene documentos. La gente latina no sabe donde agarrar recursos. “Yo quiero ser ese puente”, dice.

Legalizar a los vendedores ambulantes para darles oportunidad de ventas.

Mejorar la calidad del agua y el aire. Muchas veces el agua de la llave sale amarilla y al estar rodeados de autopistas, la calidad del aire es muy mala.

El único llamado que Cristian hace a la comunidad de Compton es que voten. “Yo estoy haciendo mi parte, pero no es fácil si los latinos no salen a votar”.

El joven aspirante a ser el primer alcalde de Compton es demócrata, fue presidente de la cámara de comercio latina y actualmente es comisionado de la ciudad.

