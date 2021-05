LeBron estará de baja los próximos dos juegos para descansar su tobillo

La estrella de los Ángeles Lakers, LeBron James se perderá los partidos contra LA Clippers y Portland Trail Blazers para descansar su tobillo derecho, luego de presentar fuertes dolores durante sus últimos encuentros.

Incluso es posible que James esté ausente por más encuentros, según lo afirmado por fuentes del equipo a ESPN, pues trabaja en la lesión que lo mantuvo fuera del tabloncillo durante seis semanas.

A pesar de que regresó a la titularidad de su equipo, LeBron no se muestra bien. Cuando se pensaba que estaba totalmente curado ha presentado molestias, que indirectamente han influido en las derrotas de los Lakers contra Toronto Raptors y Sacramento Kings.

Tanto el jugador como el equipo analizan la gravedad de su estado físico, y procederán con más cautela mientras se preparan para la postemporada.

Lakers star LeBron James is expected to miss back-to back games on Thursday (Clippers) and Friday (Blazers) to rest his right ankle, sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2021