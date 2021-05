Bomberos al rescate: unos mil pájaros invadieron la chimenea de una casa en Montecito, California

Bomberos en el Condado Santa Bárbara, en el sur de California, fueron llamados a una casa para realizar una inusual tarea: liberar a una parvada de pájaros que estaba en la chimenea.

Las autoridades dijeron que unos 1,000 pájaros se habían quedado atrapados en la chimenea de una casa de la comunidad de Montecito el pasado domingo.

Los bomberos y trabajadores de servicios de animales del condado esperaron para ver si los pájaros volaban fuera de la casa durante la noche, pero al día siguiente regresaron y las aves aún estaban en la chimenea pegadas a la malla de la base.

CHIMNEY CHAOS: Roughly 1,000 small birds got trapped in a chimney in Montecito, California on Sunday, prompting an emergency rescue from the local fire department and animal services. Officials found the birds trapped by a gate, and had to funnel the birds out through the house. pic.twitter.com/aR0iVtwDAo

