‘Canelo’ Álvarez fue sorprendido con un regalo de Chivas previo a su pelea con Saunders

Durante esta temporada las Chivas de Guadalajara celebran un año más desde su fundación. Sin embargo, ‘El Rebaño Sagrado’ no quiso pasar por alto la celebración de su aniversario número 115 y quiso involucrar a una de las más grandes estrellas de boxeo mexicano. En este sentido, el conjunto mexicano le obsequió una camiseta de edición especial a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, previo a su pelea contra el británico Billy Joe Saunders.

Canelo receiving his @Chivas jersey prior to his big matchup on Saturday night. @ChivasEN_ @chivasdelnorte #CaneloSaunders #fighthubtv pic.twitter.com/cbSR0e5jlo

El club de Guadalajara no desaprovechó la oportunidad de exhibir su marca y utilizó como medio difusor a uno de los peleadores más populares del boxeo mundial. El conjunto mexicano aprovechó la vitrina que generan los días previos a la contienda entre ‘Canelo’ y Saunders, para que el azteca luciera una camiseta de edición especial.

Cabe resaltar que solo de crearon 2.021 ejemplares de las cuales ya todos fueron vendidas a tan solo horas de que saliera la indumentaria al mercado. “Canelo y todos los ChivaHermanos estamos listos para festejar nuestro 115 Aniversario con su pelea”, con este mensaje el Rebaño difundió una imagen del boxeador con el jersey.

Esta camiseta fue utilizada hace una semana por todo el plantel de Chivas, luego de disputar el Clásico Tapatío ante Atlas.

🇲🇽👕 For tonight's #ClásicoTapatío, Chivas will be wearing a special kit to commemorate their 115th anniversary. pic.twitter.com/pTWMC8nF2g

