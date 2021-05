El Condado San Diego aprueba abogados gratis para inmigrantes detenidos en Otay Mesa

El Condado San Diego pondrá en marcha un programa piloto que consiste en ofrecer abogados gratis a los inmigrantes que encaren la deportación, una medida sin precedentes para un condado de los estados del sur del país.

Con un voto de 3 a 2, los supervisores del Condado San Diego aprobaron este martes el programa piloto de un año financiado con $5 millones de dólares y administrado por la oficina de los defensores públicos del condado. Específicamente, la ayuda legal será para los inmigrantes detenidos en Otay Mesa, reportó The Associated Press.

San Diego, we did it! Today in a historic vote, the Board of Supervisors approved our proposal to provide access to legal representation to all immigrants detained in San Diego County and facing deportation.

Huge thanks to the fierce community advocates who made this possible! pic.twitter.com/tyAuVCQ842

— Supervisor Terra Lawson-Remer (@SupLawsonRemer) May 4, 2021