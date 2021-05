Hombre fue arrestado horas antes de su boda en Las Vegas por violar a una de sus invitadas

Un hombre fue acusado de violar a una mujer el mes pasado en una habitación de hotel de Las Vegas. Lo sorprendente del caso es que el hombre iba a casarse esa misma noche y la mujer era una de sus invitadas a la boda.

De acuerdo con registros de la corte, Omar Delaney fue arrestado el 20 de abril -fecha programada de su boda- tras la denuncia de violación realizada por la mujer que había viajado desde otra ciudad. El ataque presuntamente ocurrió en la habitación de ella en el hotel Luxor tras una noche de copas para un grupo de invitados a la boda, reportaron el canal FOX5 y otros medios locales de Las Vegas.

La mujer dijo que estaba un poco mareada por los tragos pero en total control de sus acciones cuando regresaron al Luxor tras explorar Las Vegas. El novio se ofreció a acompañarla a su habitación y luego ingresó sin su permiso. Una vez adentro, él hizo comentarios acerca de sus cuerpos, luego metió sus manos por debajo de la falda y le despojó del sostén mientra ella se resistía.

El reporte indica que Delaney, cuya edad no fue indicada, salió del cuarto, pero como le había quitado la llave de la puerta a la mujer regresó diciendo que había olvidado sus lentes y eventualmente hubo un acto sexual. El hombre originario del estado de Washington salió de la habitación, pero una vez más regresó y entonces violó a la mujer, acusó ella según el reporte de arresto.

A man is accused of raping a wedding guest before he was set to get married in Las Vegas, according to an arrest report. https://t.co/x8mr7JF5FL

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) May 5, 2021