Seguramente surgirán dos preguntas: ¿Apostar mucho para ganar poco con Canelo? ¿Buscar la ‘sorpresa’ con Saunders e intentar embolsillarse una generosa cantidad? Y la respuesta es que no necesariamente el jugador debe limitarse al mercado principal de apostar a un ganador. Así que les presentamos otras opciones para apostar en la pelea.

¿Qué tan largo será el combate? Es una buena pregunta, y aún una mejor posible apuesta. Para las casas de apuestas, la línea en el combate está fijada en 10.5 asaltos. Por lo que tendríamos que decidir entre apostar que habrán 11 o más asaltos o 10 o menos asaltos. Esta es una apuesta para la que no importa cuál sea el ganador del combate.

Que se disputen 11 o más asaltos se paga a -156: por cada 1$ se retornan $1.64. Y que hayan menos de 11 asaltos se paga a +108: por cada $1 se retornan $2.08. Es decir, las casas de apuestas creen que es más posible que la pelea termine en el round 11 o más adelante.

¿Canelo noqueará a Saunders? Esta apuesta se paga a +100. Por cada 1$ serán retornados $2. Es la apuesta más pareja y por la que se debaten las casas de apuestas.

¿Canelo en las tarjetas? Se paga a +160. Por cada 1$ serán retornados $2.50. Apuesta un poco más arriesgada que la anterior, pero con lógica, puesto que el tapatío venció por decisión a Callum Smith, Gennadiy Golovkin y Daniel Jacobs.

¿Saunders gana? Es la opción que más dividendos da debido a las apreciaciones de la casa de apuestas. Si apostamos que el británico vence por nocaut (+2300), obtendremos $23 por cada $1 apostado. Y si apostamos a su victoria en las tarjetas (+550), podríamos ganar $5.50 por cada $1 apostado.

Chris Eubank Jr, boxeador profesional, ya decidió su apuesta, y jugó ‘tan solo’ $10,000 a la victoria de Canelo Álvarez por nocaut o descalificación. Conforme se acerque el evento seguramente conoceremos a más personalidades que pusieron dinero en juego a la pelea del año.

The bet has been placed! Billy Schmoe Saunders to get cleaned out by Canelo Alvarez this Saturday. Oh… & the 10k I stand to win will all go to charity 💸💸 pic.twitter.com/QjEYKbB6Mz

— Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) May 4, 2021