Pelea Canelo Vs Saunders busca romper record en asistencia en EE.UU.

Ya se afinan los últimos detalles de la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, y uno de los más importantes es la taquilla, pues se espera que se vendan casi 70 mil entradas.

Esto sin duda será un reto para el mexicano, que ya muestra la fuerte atracción taquillera que tiene, para lo que será el séptimo evento de mayor demanda de boletería desde que inició la pandemia.

Álvarez defiende sus títulos de peso súper mediano AMB y CMB contra el monarca de la OMB Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys.

Los eventos que superan la demanda taquillera de Canelo-Saunders con $214.69 en el AT&T Stadium son todos juegos de fútbol americano, tres profesionales y tres colegiales, encabezado por el juego entre los Pittsburgh Steelers y Cowboys $346.98 en noviembre de 2020, según Vivid Seats.

🥊Upcoming WBA, WBC, and WBO, Super Middleweight Titles@Canelo and @bjsaunders_ collide in the battle for Super-Middleweight 𝘀𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝗰𝘆 👑 #CaneloSaunderspic.twitter.com/CrKd0pORNv

