Renovar con Red Bull es el nuevo objetivo de Checo Pérez

El piloto mexicano Checo Pérez vive el más grandioso momento de su carrera en la Fórmula 1 de la mano de la escudería Red Bull, con quien pretende renovar contrato.

“Tenemos que esperar un poco y ver cómo resultan las próximas carreras, si nos mantenemos en sintonía, pero con suerte, sí”, indicó Checo durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de España.

