Carolina Sarassa nuevamente embarazada: Espera un varoncito

Carolina Sarassa nuevamente embarazada y ¡espera un varoncito!… La periodista que co-conduce Edición Digital de Univision junto a Borja Voces, tendrá un doble festejo este día de la madre con la noticia de este bebito que viene en camino.

La periodista colombiana guardó el secreto durante 22 semanas, pero hoy, en exclusiva, te confiramos esta feliz noticia de que Chloé Sophia tendrá un hermanito para jugar y cuidarla.

“El anterior se notó después de 26 semanas, y ahora con 22 semanas ya no puedo ocultar la pancita pues tengo el doble de pancita. La ropa de maternidad que usé cuando estaba encinta de Chloé, no la puedo usar… Me queda pequeña. Ahora también a diferencia, me siento más cansada, definitivamente ambos embarazos han sido muy diferentes”, nos explica Carolina, quien por cuidados prefirió guardar estas semanas la noticia, una de sus dos mejores noticias sin duda.

Pero claro, como ella misma dice, este segundo embarazo es muy diferente, en especial porque ya hay alguien que depende de ella y de sus cuidados:

“En mi primer embarazo llegaba del trabajo a descansar, ahora no puedo…Tengo que estar detrás de este terremoto que me tiene loca de amor, me tiene trabajando todo el tiempo”, nos dice.

El milagro de la vida, tanto para ella, como para su esposo Andrés Chacón, los ha modificado por eso Carolina confiesa lo siguiente:

“Cuando me convertí en mamá, cambió todo en mi vida… Soy mejor hija, mejor ser humano, mejor compañera, mejor esposa… Conocí el amor cuando nació mi hija Chloé Sophia. Ser madre me ha cambiado la vida en un cien por ciento. Mi rutina, mi forma de ser, mis prioridades, Todo me ha cambiado para bien”.

Carolina lleva diez años de casada con el ejecutivo de mercadeo Andrés Chacón y asegura que aprendido a balancear el trabajo con la vida de hogar, con su esposo, con su hija y ahora se prepara para hacer lo mismo con el bebito.

En este día de la madre, que será festejado por dos, Sarassa piensa también en su madre, las palabras que ella le decía, y que hoy comprende más que nunca.

“Ella decía: ‘Yo daría mi vida con tal de que el dolor que sientes, lo sintiera yo’… Pensaba que mi madre exageraba, pero ahora cuando a Chloé le da cualquier dolorcito o llora por algo pienso igual, daría todo por que fuera yo y no mi hija quien sintiera ese dolor“.

Lo que sí está clara es que ser madre, sumará y no quitará a su vida profesional, Carolina se siente muy a gusto con su labor profesional en el noticiero Edición Digital de Univisión, y en el noticiero Unews, que transmite en inglés por la cadena Fusion.

“Me gusta mucho porque es un noticiero que tiene una conexión directa con la gente. El público interactúa con nosotros y me permite mostrarme tal cual soy… El espacio noticioso ha crecido mucho y yo he crecido con él. Nadie diría que llevamos ya cuatro años al aire, con un magnífico rating colocándonos en los primeros lugares”, cuenta emocionada.

Carolina, ahora disfruta cada instante de este segundo embarazo y está lista para el 2021 darle un hermanito a Chloé y se suma a la lista de las futuras mamis de la tele como Francisca Lachapel y Chiquibaby.