¡Poder mexicano! ‘Canelo’ Álvarez recibió una motivación especial por parte de ‘Chicharito’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez será protagonista de uno de los combates más esperados del 2021. Su pelea contra Billy Joe Saunders ha acaparado la atención del deporte mundial. Su difusión ha llamado la atención de uno de los máximos exponentes del fútbol mexicano. Javier ‘Chicharito’ Hernández le hizo un vídeo a su compatriota y además le regaló un par de playeras de Los Ángeles Galaxy.

Este sábado 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, se desplegará un evento sin precedentes que movilizará una multitud de aficionados. Ante más de 70,000 espectadores ‘Canelo’ Álvarez se medirá al británico Saunders en busca de conseguir una nueva victoria.

Previo a este combate, el púgil mexicano ha atendido constantemente a los medios de comunicación. En medio de una entrevista le presentaron un material audiovisual al peleador, que fue producido por el futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández.

🇲🇽🤝 Chicharito y Canelo intercambian palabras de ánimo antes de su gran noche este sábado.⁰⁰Chicharito and Canelo exchange words of encouragement ahead of their big nights this Saturday.@LAGalaxy | @CH14_ | @Canelo pic.twitter.com/kqdxMfPq0i

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2021