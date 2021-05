¡Tiembla México! Ricardo Ferretti planea potenciar la MLS

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que se conoció que Ricardo Ferretti culminará su vínculo con el Club Tigres, luego de que finalice la temporada, no le han faltado propuestas al estratega brasileño para que continúe su carrera como entrenador. El legado que dejó en el fútbol mexicano le ha abierto las puertas y lo ha puesto en la palestra de la disciplina a nivel continental. En este sentido, la Major League Soccer podría aprovecharse de esta situación y adquirir una pieza fundamental que contribuiría en el desarrollo del fútbol norteamericano. El ‘Tuca’ sería un plus para cualquier equipo estadounidense.

El entrenador brasileño dejó claro que la MLS podría ser un destino atractivo para su futuro. Ferretti comentó que se estudiaría una posible oferta para dirigir en aquellas latitudes. “Si llegara alguna propuesta en la MLS la tomaría en cuenta. El fútbol de Estados Unidos ha progresado enormemente, en este momento los equipos mexicanos han mostrado supremacía en la Liga de Campeones de la Concacaf, pero definitivamente ya no es como antes”, expresó Ferretti en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador de 67 años de edad se toma el tema de su futuro con bastante serenidad. Los medios mexicanos lo vinculan constantemente con equipos del país, pero el brasileño aseguró que hasta el momento no se ha presentado formalmente ningún equipo de la Liga MX. “Las propuestas que me han llegado no tienen que ver con México, todas son del extranjero, pero por ahora no hay nada definido. Debo tomar las cosas con tranquilidad, no apresurarme a la hora de tomar una decisión, pero ahora lo que sigue es jugar la repesca con Tigres”, reveló el entrenador.

Ricardo Ferretti no le cierra la puerta a dirigir en la MLS ⚽🎙🇺🇸https://t.co/WGKzsvP1Lw — AS México (@ASMexico) May 6, 2021

Ferretti se juega la vida ante Atlas

‘El Tuca’ podría estar ante su último partido en el banquillo de Tigres, luego de diez años de gloria. En pocas horas, los felinos disputarán el repechaje ante Atlas. En caso de que los dirigidos por Ferretti cayeran derrotados, significaría el último partido del entrenador bajo la dirección técnica de Tigres. Sin embargo, el estratega manifestó su tranquilidad ante el compromiso y se la traspasó a sus dirigidos. “El equipo llega al partido con esperanza, emoción y comprometido en buscar la clasificación que queremos. Mentalmente no veo que haya ningún problema” concluyó el entrenador.

¡Lo que nos espera! 😱😱😱 🤩 Todo listo para el Repechaje de #TusGuard1anes2021 ¿Qué equipo es favorito al título? 🏆 pic.twitter.com/C9B31qLmo1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2021

El futuro del entrenador brasileño cada día genera más intriga. Las vinculaciones con la Liga MX parecen no tener incidencia alguna en el estratega. Pero por lo pronto, su mentalidad está en salir por la puerta grande del conjunto Felino.