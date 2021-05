¡Se ha roto la liga! El nuevo fichaje de Tigres vale más que seis equipos de la Liga MX

El Club Tigres sorprendió a propios y extraños con la adquisición de su nuevo fichaje. Florian Thauvin es una de las contrataciones más rimbombantes de la última década. El futbolista pertenecía al Olympique Marsella y su gran nivel despertó el interés de equipos como el Crystal Palace, AC Milán y Napoli. El campeón del mundo está valorado en $34 millones de dólares lo que significa que su valor es más alto que el de muchos equipos de la Liga MX.

Puede parecer una obviedad, pero queda claro que el poderío económico de algunos equipos es muy diferente al de otros. Esto sucede en casi todas las ligas del mundo. En México parece que se ha abierto una gran brecha salarial. Según Transfermarkt, el valor de Florian Thauvin supera al costo de toda la plantilla completa de Toluca, Juárez, Puebla, Necaxa, Mazatlán y Querétaro.

Si bien llegó gratis, mantener a un futbolista de estas magnitudes no es tarea fácil para ningún equipo, sin embargo no parece ser un problema para la directiva del conjunto felino que piensa en realizar otras inversiones.

En la actual temporada, el futbolista francés mantuvo un rendimiento constante en el Olympique de Marsella. Florian Thauvin ha participado en 16 goles de su equipo en esta temporada. El mediocampista ofensivo ha disputado 42 partidos y, sin duda alguna, fue una de las piezas fundamentales del entrenador argentino Jorge Sampaoli.

El vicepresidente de Tigres, Mauricio Culebro, explicó que Gignac fue una pieza clave en la contratación de su coterráneo. En una entrevista a WDeportes Culebro aseguró que el delantero de Tigres fue el encargado de hacer el primer contacto con el jugador de Marsella. “ Es un gran jugador, ya lo teníamos en el radar. Sabíamos sus condiciones y lo complicado que sería traerlo. El primer acercamiento fue vía André”, reveló el directivo.

