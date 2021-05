El IRS pide que hagas tu declaración de impuestos, más si te deben reembolso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A prácticamente una semana de que expire la fecha límites para la presentación de las declaraciones de impuestos 2020, 17 de mayo, el Servicios de Impuestos Internos (IRS) exhortó a los contribuyentes a que cumplan sus obligaciones fiscales, más si esperas un reembolso.

Si eres de las personas que no ha presentado su declaración de impuestos debes apurarte, ya que suponiendo que lo hagas antes de que concluya la fecha límite, te enfrentarás a un retraso por parte del IRS partiendo del hecho de que la agencia ha tenido que procesar declaraciones del 2019.

Hace uno días, La Opinión te informó que el Servicio de Defensa del Contribuyente, informó que, 29 millones de familias deberán esperar su reembolso, ya que la demora tiene que ver con que millones de declaraciones se han retenido para su procesamiento manual.

En marzo el IRS dio a conocer que extendería la fecha límite de presentación de declaraciones de impuesto, originalmente, la temporada concluiría el día 15 de abril. Sin embargo, la agencia federal dio un mes y dos días más para que los contribuyentes se pusieran al corriente.

Lo anterior, no sólo tiene que ver con la enorme carga laboral a la que enfrenta el IRS en el procesamiento de declaraciones y los pendientes que acumula, también con el hecho de que otorga la oportunidad para que los contribuyentes no sean multados ni tengan que pagar recargos por retrasos.

En un comunicado, el IRS fue claro en decir que “las multas y los intereses comenzarán a acumularse en los saldos pendientes de pago a partir del 17 de mayo de 2021. Los contribuyentes evitarán automáticamente los intereses y multas sobre los impuestos pagados antes del 17 de mayo”.

Por lo anterior, la agencia federal tributaria instó a los contribuyentes a quienes se les debe un reembolso a presentar tan pronto como sea posible su declaración de impuestos. El IRS indicó que “la mayoría de los reembolsos de impuestos presentados se emiten en un plazo de 21 días”, si se presentó digitalmente.

Si realizas tu declaración de impuestos en papel, forma tradicional, quizá tu reembolso llegue hasta 60 días después de que cumpliste con tu obligación fiscal. La realidad es que podría ser mayor por cómo se han dado los atrasos en la agencia, entonces, incluso, podrían pasar meses para que tengas el dinero.

Aunado a esto, si no has hecho tu declaración te sugerimos que lo hagas lo más rápido posible, ya que de no hacerlo, no sólo podrías ser penalizado, también podrías no recibir pagas de cheque de estímulo atrasados y, por ende, los pagos plus-up, que se definen con la declaración de impuestos 2020.

Si todavía no presentas tus impuestos, te recomendamos que te des el tiempo para hacerlo, toda vía tienes algunos días, en caso de dudas, comunícate con la oficina del IRS más cercana tu localidad o, en su defecto, contacta a algún experto en impuestos para que puedas resolver este pendiente.

